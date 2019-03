Tusenvis av mennesker, mange av dem kvinner og barn, har de siste ukene flyktet fra Baghouz, den siste IS-bastionen i Syria. Den foreløpig siste gruppen som har forlatt området, skal nå gjennomgå en grundig sjekk, opplyser talsmann Adnan Afrin i den kurderdominerte syriske militsen SDF.

Nå erkjenner også IS-krigere nederlaget i Baghouz. I en video oppfordrer krigerne sine tilhengere til å fortsette kampen. Det skriver Reuters.

REUTERS TV

– Målet var å terrorisere IS-krigerne

SDF har under evakueringen tatt flere pauser i det som omtales som den siste militæroffensiven for å nedkjempe IS-krigerne, men søndag ble kampene på landsbygda gjenopptatt for fullt. Tiden for å overgi seg er over, het det fra SDF.

Siden har de med støtte fra den USA-ledede koalisjonen fortsatt offensiven. Tirsdagens strøm av IS-krigere kommer etter at ekstremistgruppens stillinger ble utsatt for kraftige luft- og artilleriangrep gjennom natten.

– Målet med vår fremmarsj er å terrorisere IS-krigerne slik at de overgir seg, og slik at sivile kommer ut, sier en 27 år gammel SDF-kommandant til nyhetsbyrået AFP i Baghouz.

Fra før har 2400 IS-krigere overgitt seg til SDF de siste ukene, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Totalt har nesten 60.000 mennesker forlatt Baghouz siden desember, anslår SOHR.

Søndag kveld kom over 3.000 mennesker, de fleste av dem kvinner og barn, frem til en kurderdrevet flyktningleir i Al-Hol nord i Syria, der over 65.000 mennesker nå befinner seg.

IS anser seg ikke som slått

I videoen som terrorgruppen produserte i den siste IS-enklaven i Syria, maner krigerne fortsatt til tro på kalifatet. En ung IS-mann i vinterfrakk sitter på bakken og erkjenner at slaget er tapt, men oppfordrer til kamp.

– I morgen, hvis Gud vil, er vi i paradis og de brenner i helvete, sier Abu Abd al-Azeem i videoen, skriver Reuters.

Selv om kalifatet som erklært etablert i 2014, nå ligger i ruiner, er denne siste videoen en påminnelse om at IS ikke anser seg som slått.

Nederlaget til tross, de siste, kompromissløse krigerne, oppfordrer altså sine gjenlevende til å holde motet og troen oppe.

– De vantro lo av oss, ydmyket oss i denne verdenen, men krig har sine ups and downs og kampen er ikke over, sier Al-Azzem i videoen. Han legger til at IS-lederen, Abu Bakr al-Baghdadi, er den enste muslimske leder i verden i dag.

Kvinnene har tro på at IS-kalifatet kan seire

Magnus Ranstorp, terrorforsker ved Forsvarshögskolan i Sverige, og en del av ledelsen for EUs Radicalisation Awareness Network (RAN), sa i går til Aftenposten at siste skanse holdes av de mest radikaliserte.

Selv om det kan være kvinner der mot sin vilje, fordi de ikke kan forlate området uten mannlig følge, har de fleste av dem urokkelig tro på at IS-kalifatet skal seire, de opplever bare et like tilbakeskritt nå.

Aftenposten skrev i går at kvinner som er blitt evakuert fra Baghouz håndhever hard IS-jusits i flyktningleirene de kommer til. De lærer barna å kaste stein på kvinner uten nikab.