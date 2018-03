– Dere har ikke hørt på oss tidligere. Kanskje dere hører på oss nå, sa Putin.

Knapt to uker før det russiske presidentvalget fikk 144 millioner russere torsdag for første gang høre hvilken vei Putin vil føre Russland de neste seks årene.

Talen begynte normalt: Putin sa at Russlands største utfordringer ligger innenfor landets grenser i form av lav økonomisk vekst, økende fattigdom og store demografiske utfordringer:

– 20 millioner russere lever under fattigdom. Det er altfor mye, sa Putin.

Men etter en time forandret Putins tale seg dramatisk:

Resten av tiden brukte Russlands president til å skryte av landets evne til å utslette Vesten med sine nye atomvåpen.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

Putin viste frem nye atomvåpen

Siste del av valgtalen snakket Putin bare om nye atomvåpen som Russland har utviklet.

Til stor applaus fra salen presenterte den russiske presidenten sine våpen, blant annet nye atomvåpensystem «Sarmat» og de nye cruiserakettene som Putin mener knuser USAs og NATOs rakettforsvar.

Videoene viste hvordan russiske raketter sniker seg forbi alle hindringer og når frem til USA.

– Intet missilforsvarsystem kan stoppe disse rakettene, sa Putin. Han ga USA og NATO skylden for at verden er inne i en ny og alvorlig atomopprustning.

– Det finnes ikke noe tilsvarende som våre våpen i resten av verden foreløpig.

Velkommen til den nye atomvåpen-alderen. - Dessverre er atomvåpen tilbake på agendaen.

– Kanskje dere hører på oss nå

Putin presenterte også en rekke andre, nye russiske dommedagsvåpen:

Nye cruisemissiler med ubegrenset rekkevidde og et svært uforutsigbart flymønster.

Hypersoniske våpen på russiske fly.

Laservåpen som allerede er utplassert.

Nye undervannsdroner som kan rette atomangrep hvor som helst.

– Dette er ikke alt Russland kan forsvare seg med. Men det er nok for nå, sa Putin.

Han hevdet at de nye atomvåpensystemene «gjør en utvidelse av NATO meningsløs».

– Alle deres sanksjoner er mislykket. Deres forsøk på å begrense Russland er mislykket, sa Putin triumferende.

– Jeg ser på det som min plikt å si det: Vi ser på en hver bruk av atomvåpen mot Russland og våre allierte som et atomangrep. Responsen vil være øyeblikkelig og med alle følgende konsekvenser, sa Putin.

Putin utdypte ikke hvilke land som er «våre allierte» og hevdet dette «er en garanti for fred på vår planet fordi vi bevarer en strategisk balanse».

MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Tre ting som gjør Putins tale historisk

Dagens Putin-tale er på mange måter historisk, selv om han har gjort dette 14 ganger før.

Putin stiller som selvstendig presidentkandidat og har ennå ikke lagt frem noe valgprogram.

Dette er første gang at Putin holder en «State of the Union»-tale både som president og presidentkandidat. Det har aldri skjedd før i løpet av de 18 årene Putin har hatt makten. Putin valgte også å holde talen et annet sted enn i Kreml, hvor presidentens taler til det russiske føderasjonsrådet normalt blir avholdet. Dagens Putin-show skjer på utsiden av Kreml-murene i den historiske Manesjehallen. Aldri før har Putin brukt så mye tid på å snakke om Russlands evne til å ødelegge verden i en atomkrig.

Festsalen i Kreml ble rett og slett for liten da Putin samlet hele Russlands elite og pressekorpset under ett tak.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

Tydelig syk Putin hostet seg gjennom talen

De siste ukene har Putin nesten forsvunnet fra offentlighetens lys. En rekke valgkampshow og offentlige opptredener er blitt avlyst.

Kreml har for første gang innrømmet at Putin har vært syk.

Det har ført til at flere av hans motkandidater faktisk har fått like mye medieomtale som Putin de siste ukene.

Dagens opptreden til Putin viste at den russiske presidenten definitivt er syk og forkjølet fortsatt.

Gjentatte ganger måtte Putin avbryte talen for å hoste.

Putin lover mer frihet til russere

Før Putin startet sitt skremmende atomvåpenshow, tok han paradoksalt nok til orde for «å åpne Russland mot verden» og styrke demokratiet:

– Det er nødvendig å utvide friheten innen alle sfærer i vårt samfunn, sa Putin.

Han fremhevet dette som en av de viktigste forutsetningene for å få til mer vekst.

– Vi må styrke våre demokratiske institusjoner for å sikre Russland en dynamisk utvikling. Russland skal være et land som er åpent mot verden og åpent for nye ideer og initiativ, sa Putin.

GRIGORY DUKOR /REUTERS

– Kan miste vår suverenitet

Putin advarte russerne mot at landet risikerer å falle etter rent teknologisk.

– De neste årene blir avgjørende for vårt lands fremtid, sa Putin. Han lovet økt satsing på digital økonomi, forskning, romfart, helseforskning og energi.

– Faller vi etter teknologisk, betyr det mindre sikkerhet og færre økonomiske muligheter. Vi vil rett og slett miste vår suverenitet. Det er slik ting er, advarte Putin.

Putins mange valgløfter

I tillegg til å skryte av atomvåpnene, lovet Putin en rekke tiltak på hjemmefronten de neste årene.

Helsebudsjettene skal økes til fem prosent av BNP de neste årene. Det innebærer en dobling.

Den gjennomsnittlige levealderen skal økes til over 80 år det neste tiåret.

For å motvirke fallende folketall skal Russland bruk 3,4 billiarder rubler på demografiske tiltak som fødselspenger og støtte til barnefamilier.

Rettsvesenet skal reformeres og pensjonene indeksreguleres over inflasjonsnivået, noe han har lovet mange ganger før.

– Vinneren er kjent, vår fremtid er usikker

Da Putin holdt sin første «State of the Union»-tale i 2000, varslet han også flere reformer, kamp mot korrupsjon, fornyelse av økonomien og mindre byråkrati.

– Som vi ser gikk det ikke etter planen, skriver en av Russlands største aviser Movskovskij Komsomolets syrlig.

Avisen viser til at i demokratiske land bærer valgkamper preg av at ingen vet sikkert hvem som vinner – men at alle vet at verden stort sett vil bestå etter valget.

– For oss er det helt motsatt. Vinneren vet alle hvem er, men fremtiden vår er vag og usikker, skriver avisen.

– God morgen, amerikanerne! Vladimir Putin truet nettopp hele verden med Russlands nye generasjon av atomissiler, skriver avisen Meduza.