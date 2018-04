Jenta (8) ble kidnappet, dopet ned, voldtatt i tre dager og kvalt. Saken har satt landet i kok.

Innholdet i politirapporten fra Kathua i delstaten Jammu og Kashmir om hendelsen er rystende lesning: 10. januar i år leter den åtte år gamle muslimske jenta etter familiens hester som gresser et sted i området. To unge gutter kidnapper henne, voldtar henne i en skog og tar henne med til et hindutempel.

Ifølge politiet er den ene unge gutten, en mindreårig, vervet til oppdraget av sin onkel, en pensjonert offentlig tjenestemann og lokal hindu-størrelse. Han er på kant med det muslimske nomadesamfunnet som jenta tilhører. Motivet for ugjerningen skal være å skremme dem vekk.