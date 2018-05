Armensk protestleder advarte mot politisk flodbølge hvis han ikke ble statsminister - det ble han ikke

Over 20.000 mennesker demonstrerte tirsdag i Armenias hovedstad Jerevan, med krav om at nasjonalforsamlingen måtte utnevne Pasjinian til statsminister.

Pasjinian selv advarte på forhånd politikerne i nasjonalforsamlingen om at det ville bryte ut en «politisk tsunami» hvis han ikke ble statsminister.

Men etter et ni timer langt møte tirsdag ble det klart at et flertall av de folkevalgte vendte tommelen ned for protestlederen. Armenia går dermed trolig en usikker tid i møte.

Over 20.000 mennesker var tirsdag samlet i Armenias hovedstad Jerevan for å kreve at protestlederen Nikol Pasjinian ble landets nye statsminister.

Pasjinian var den eneste nominerte statsministerkandidaten før avstemningen i nasjonalforsamlingen tirsdag. Det republikanske partiet, som har regjeringsmakten og parlamentarisk flertall, hadde ikke nominert en egen kandidat.

Pasjinian hevdet at den avgåtte statsministeren Serzj Sargisian og en annen politisk veteran, Robert Kocharjan, planlegger å ta tilbake makten.

– Det vil i så fall øke risikoen for en «virkelig politisk tsunami», sa Pasjinian under et møte i nasjonalforsamlingen søndag.

Thanassis Stavrakis /AP

Pasjinian har under de siste ukenes masseprotester lovet å kjempe mot nepotisme og korrupsjon og få Armenia inn på et nytt spor.

Politikere fra regjeringspartiet har imidlertid anklaget ham for å fremme egne interesser.

Krisen brøt ut etter at Sargisian gikk nærmest direkte fra å være president til statsminister, samtidig som flere av presidentens fullmakter tidligere er blitt overført til statsministeren.

Som følge av demonstrasjonene gikk han av for en drøy uke siden, kort tid etter at han hadde tatt fatt på statsministerjobben.