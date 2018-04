Mike Pompeo skal ta over et svekket og sterkt demoralisert utenriksdepartement etter at hans forgjenger Rex Tillerson gjennomførte dype kutt.

I tillegg skal Pompeo i løpet av de neste ukene ta fatt på to av de aller mest sensitive og vanskeligste utfordringene USA står overfor: forhandlinger om atomvåpen og nedrustning med både Iran og Nord-Korea.

Pompeo skal sverges inn umiddelbart og vil deretter fly direkte til Brussel for å delta i samtaler om Syria og møter med NATO-allierte, skriver The New York Times.

Sterkt kritisert

Pompeo fikk klarsignal i Senatet torsdag, med 57 mot 42 stemmer. Han er USAs 70. utenriksminister, og vil lede et departement med 74 000 medarbeidere over hele verden. Seks av syv toppstillinger i departementet står fortsatt ledig. Det mangler også 60 ambassadører, ifølge The Washington Post.

Under høringene har han blitt sterkt kritisert av demokratiske kongressmedlemmer. De har beskrevet ham som en mann som er fiendtlig innstilt til diplomatiet, har anti-islamske holdninger og er en krigshisser.

Pompeo kommer til jobben fra stillingen som sjef for CIA. Han var tidligere kongressmann i Representantenes hus.

I påsken ble han sendt til Pyongyang for å forberede president Trumps toppmøte med Kim Jong-un. Trump har stor tillit til Pompeo, som har vist seg å bli en av presidentens nærmeste medarbeidere. I sin periode som CIA-sjef har han briefet Trump om trusselbildet mot USA daglig. Mens presidenten irriterte seg over sin tidligere sikkerhetsrådgiver H.R. McMasters militære oppdateringer, har han betydelig mer sans for Pompeos stil og måte å kommunisere på, ifølge amerikanske medier.

Frankrikes president Macron serverte amerikanerne kritikk innpakket i smiger. Kongressmedlemmene slukte det rått.

Et mer aggressivt team

McMaster ble avsatt i mars, og erstattet med John Bolton. Bolton er en hauk med fartstid fra tidligere president George W. Bush´s regjering. Pompeo og Bolton deler mye av det samme synet på utenrikspolitikk. De er også mer på linje med FN-ambassadør Nikki Haley, som kom så dårlig overens med Tillerson at hun beordret portrettet hans fjernet fra kontoret sitt, ifølge The New York Times.

Både Haley, Bolton og Pompeo er motstandere av Iran-avtalen. Dermed kan det se mørk ut for traktaten, som forfaller 12 mai dersom ikke Trump signerer en utsettelse av sanksjonene.

Legen sa at Trump hadde «gode gener». Så nominerte presidenten ham til ministerpost.

Trump har nå fått på plass et langt mer aggressivt og konservativt utenriksteam. Forsvarsminister James Mattis er imidlertid fortsatt en modererende røst. Han overtalte blant annet president Trump til å velge en mindre omfattende militær aksjon da presidenten nylig beordret angrep mot Syria.

Møtte med «Little Rocket Man»

I et intervju med Fox News torsdag morgen fortalte Trump at Pompeo i utgangspunktet ikke skulle møte med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un da han var der i påsken. Trump brukte på nytt uttrykket «Little Rocket Man».

– De arrangerte et møte da han var der, for å si hallo. Vi har fantastiske bilder av de to i samtale, jeg vil gjerne offentliggjøre dem. Det er faktisk en god ide, sa Trump.

– Så det var bare et «hallo» ? spurte Fox-reporteren.

– Nei det var mer enn et hallo. De kom overens. De var sammen i mer enn en time, sa Trump.

Saken oppdateres

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til tema du gjerne vil lese mer om kan du ta kontakt med henne på Facebook.