Direkte: USAs president taler til våpenlobbyen

Trump er for fjerde gang hovedtaler under årskonferansen til National Rifle Association. I fjor var han den første sittende president på over 30 år som æret våpenlobbyistene med sitt nærvær.

Årets tale er imøtesett med betydelig spenning, ettersom en av de blodigste skytedramaene i amerikansk historie skjedde for bare to og en halv måned siden.

Massakren i Parkland, Florida endte med 17 døde og utløste en nasjonal ungdomsbevegelse med krav om strengere våpenkontroll.

Skytehendelsen klarte ikke å overbevise Kongressen, der republikanerne har flertall i begge kamre, om at det var nødvendig med lovendringer.

Saken oppdateres.