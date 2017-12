Fotballhelt George Weah klar for finalen i Liberias valg

2. omgang i valget av president og fredsprisvinner Ellen Johnson Sirleafs etterfølger skulle vært avholdt 7. november, men ble utsatt etter anklager om fusk.

Nå er Liberias høyesterett kommet til at det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at noen jukset, og det er opp til valgkommisjonen å bestemme når de stemmeberettigede skal få velge mellom Weah og nåværende Joseph Boakai.

Liberia, som ble grunnlagt av frigitte slaver fra USA i det 19. århundre, har ikke hatt et fredelig maktskifte på 73 år, ifølge BBC.

THIERRY GOUEGNON / Reuters/NTB scanpix

Sirleaf ble tatt i ed i 2006, etter at opprørere tvang hennes forgjenger, krigsherren Charles Taylor, til å gå av tre år tidligere. Han ble i 2006 pågrepet for sin rolle under et blodig opprør i Liberias naboland Sierra Leone.

Fakta: Liberia Afrikas eldste republikk, selvstendig fra 1847. Grunnlagt av frigitte slaver fra USA, deres etterkommere utgjør i dag cirka fem prosent av befolkningen på 4,6 millioner. Areal: Drøyt 99.000 kvadratkilometer. 250.000 døde i borgerkrigen mellom 1989 og 2003. Kilde: BBC

Allianse mellom Weah og Taylors tilhengere

Spesialdomstolen for Sierra Leone fant i 2012 Taylor skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og dømte ham til 50 års fengsel.

Nå frykter mange at Charles Taylor igjen forsøker å gjøre seg gjeldende i hjemlandets ledende politiske kretser

George Weah har nemlig valgt seg Taylors ekskone Jewel Howard Taylor som sin visepresidentkandidat.

JAMES FASUEKOI / AP / NTB scanpix

Hun har gjort det helt klart at hun er en politisk alliert av Charles Taylor. I intervju med liberiske journalister har Jewel Taylor uttalt at landet behøver å finne tilbake til den «agenda» hennes eksmann satte mens han var president mellom 1997 og 2003. Men samtidig nekter hun for at soningsfangen forsøker å påvirke valget i landet fra fengselscellen.

Dette nekter også George Weah for. Han innrømmer riktignok overfor BBC at han har snakket i telefon med Taylor, men at det ikke innebærer at den tidligere presidenten spiller noen rolle i valgkampen.

Internasjonal fordømmelse

Weah har tidligere markert seg som en hard kritiker av Taylor og den gamle krigsherrens parti, National Patriotic Party (NPP). Så hva er den tidligere fotballproffens motiv for sitt overraskende valg av visepresidentkandidat?

Selv sier Weah at Jewel Taylor ble utpekt fordi «folket elsker henne, hun var nasjonens mor».

THIERRY GOUEGNON / Reuters/NTB scanpix

Hans politiske motstandere i Liberia er ikke alene om å frykte at det i virkeligheten dreier seg om å gi en dømt krigsforbryter indirekte innflytelse i landet.

USAs kongress har vedtatt en resolusjon som fordømmer Taylors innblanding i presidentvalget fra fengselet. EUs representasjon i Liberia har gjort det klart at Charles Taylor aldri må få komme tilbake til Liberia.

Lionel Cironneau / AP / NTB scanpix

Weah bruker Taylors rådgivere

Alliansen mellom George Weah og Jewel Taylor ble kjent like før hennes eksmann i januar ringte fra høysikkerhetsfengselet i den britiske byen Durham til en forsamling av tilhengere i Liberia. Opptak av samtalen på en nokså dårlig telefonforbindelse er blitt offentliggjort av den liberiske avisen Front Page Africa.

Charles Taylor sier blant annet at «revolusjonen» er hans liv og oppfordrer sine tilhengere om å være trofaste mot partiet. Avisens redaktør Rodney Sieh mener den tidligere presidenten ville formidle at han fortsatt har ambisjoner om å være med å prege liberisk politikk fra fengselscellen.

Sieh opplyser til BBC at Weah nå omgir seg med noen av Taylors nærmest medarbeidere.

twitter.com/JorgenLohne

facebook.com/jorgenlohne