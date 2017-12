Det koker igjen i gatene i Ukrainas hovedstad. Under ligger en enorm misnøye med eget styre.

Ifølge uavhengige medier som Kyiv Post deltok om lag 18.000 mennesker på søndagens demonstrasjon.

Den georgiske ekspresidenten Mikheil Saakasjvilis tilhengere hevder de var 50.000.

Nå varsles tilsvarende demonstrasjoner hver søndag fremover. Uansett er det lenge siden så mange mennesker har ikke gått ut på gatene i Ukraina.

Her er fire spørsmål og svar om situasjonen i Ukraina:

1. Hvorfor kommer demonstrasjonene nå?

To ting skjedde i forrige uke som gjør at situasjonen mer spent i Kiev nå:

Den georgiske ekspresidenten ble arrestert fredag etter å ha drevet en iherdig kampanje helt siden han ble sparket som guvernør for Odessa. Så langt har Saakasjvili hatt meget begrenset støtte. Etter flere måneder med møter og kampanjer, har han personlig knapt støtte fra mer enn 1–2 prosent av de spurte.

I forrige uke truet han med å hoppe fra taket da han be forsøkt arrestert av ukrainsk politi etter anklager om å ha motta penger fra Russland for å planlegge statskupp.

– Jeg er Putins største fiende. Folk som tror på påstandene, er idioter, sa Saakasjvili i retten mandag.

Dommeren avslo påtalemyndighetens krav om å varetektsfengsle ham. Påtalemyndigheten ba deretter om husarrest mens etterforskningen pågår, men også det sa dommeren nei til.

Arrestasjonen av Saakasjvili og anklagene om at han skal være finansiert av Russland, bidrar likevel til å øke spenningen.

De fleste ukrainere er imidlertid enig med Saakasjvili om en ting: Ukrainas president Petro Porosjenko har nesten ikke fått til noen ting.

2. Hvorfor er Porosjenko så upopulær?

For to uker siden stoppet Porosjenkos riksadvokat en stor og nøye planlagt aksjon i regi av Antikorrupsjonsbyrået NABU og amerikanske FBI.

I stedet for å arrestere de korrupsjonsmistenkte politikerne og byråkratene, valgte ukrainsk politi på ordre fra Porosjenkos folk å pågripe agenten og gjøre raid hjemme hos korrupsjonsjegerne i NABU.

Flere ukrainske politikere slapp dermed unna og hele aksjonen ble ødelagt, noe som vekker sterke reaksjoner både i Ukraina, EU og USA.

Dette er bare en av flere saker de siste ukene og månedene som forsterker inntrykket av at Porosjenko beskytter den altomfattende korrupsjonen i Ukraina.

Mange av de 18.000 som gikk ut på gatene søndag er først og fremst rasende på Porosjenko, og ikke nødvendigvis sterke tilhengere av Saakasjvili.

77 prosent av de spurte ukrainerne mener Porosjenko ikke har klart å få til en eneste vellykket reform.

– Målingene viser befolkningen ikke kan se at det er gjort noe som helst betydelig fremskritt, sier forskeren Andrij Sukharin til Hromadske radio.

3. Hvorfor er EU og USA stadig mer kritiske til Ukrainas president?

Porosjenko har nå mindre oppslutning på flere meningsmålinger enn det tidligere president Viktor Janukovitsj hadde før Maidan-revolusjonen startet for fire år siden.

– Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU og riksadvokaten, med nesten ubegrenset makt og 45.000 ansatte, har startet et korstog mot Ukrainas lille anti-korrupsjonsmyndighet med mindre 700 ansatte, skrev kommentatoren Maxim Eristavi fra Atlantic Council i The Washington Post.

– Det er på tide for Vesten å bli tøffe mot Ukraina.

Bloomberg-kommentatoren Leonid Bersjidskij har gått så langt som si at «Vesten har støttet feil mann i Ukraina».

Stadig flere ukrainere opplever presidenten som en del av problemet – ikke løsningen:

4. Hva vil skje i Ukraina nå?

Selv om helgens store demonstrasjon ga assosiasjoner til starten av Maidan, er det fortsatt langt unna de store massemønstringene som førte frem til de dramatiske dagene i februar og mars 2014.

Per i dag er det fortsatt et lite mindretall av ukrainerne som er interessert i gå ut på gaten for å protestere.

Bak de politiske intrigene i det ukrainske parlamentet ligger spørsmålet om Ukraina bør gjennomføre nyvalg tidligere enn planlagt.

Saakasjvili har støtte fra den tidligere statsministeren, oligarken og partilederen Julia Timosjenko. Både hennes parti Fedrelandsforbundet og nasjonalistene ligger an til å gjøre det godt hvis Porosjenko tvinges til å utstede nyvalg til våren.

Etter fire år har Ukraina ennå ikke utviklet nye, demokratiske partier som ikke er forankret i ulike mektige grupper av oligarker.

Det var Porosjenko selv som i 2015 utpekte den tidligere georgiske presidenten til Ukraina for å bli guvernør i Odessa. I sommer ble han kastet ut av Ukraina, men hans tilhengere hjalp ham til å presse seg tilbake over grensen.