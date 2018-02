Trump advarer mot våpenfrie skoler – NRA mener mediene «elsker masseskytinger»

«Godt trente, våpenkompetente lærere/trenere ville løse problemet momentant, før politi rekker å komme. Fantastisk avskrekking», heter det i presidentens morgentvitring torsdag.

På et møte dagen før med elever, lærere og foreldre fra Florida som tryglet ham om å handle, foreslo Trump å væpne utvalgte grupper av lærere.

Torsdag tvitret han at han aldri mente at alle lærere skulle væpnes, men at kompetente lærere med militær erfaring kunne ha bæretillatelse for våpen, slik at de kunne skyte tilbake mot «syke galninger med dårlige hensikter».

Han gjorde det klart at han mener våpenfrie skoler ikke ville være noe annet enn en magnet som tiltrekker seg kriminelle med de verste hensikter.

Han tvitret også at våpenlobbyen National Rifle Association (NRA), som er imot alle reguleringer, er flotte folk og patrioter som elsker sitt land og vil gjøre det rette.

Slår tilbake

En uke etter at 17 tenåringer og lærere ble drept av en 19-åring med et halvautomatisk gevær, har republikanske politikere, våpenlobbyen og USAs mange høyreekstreme konspirasjonsteoretikere begynt å slå tilbake mot bølgen av raseri som de overlevende skoleelevene har ledet.

Mark Wallheiser / TT / NTB scanpix

Skoleelevene krever strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere og forbud mot halvautomatiske våpen, men etter noe nøling er Trumps svar våpen i skolene, mens flere republikanske politikere sier at forbud ikke ville hjelpe.

Noen av konspirasjonsteoretikerne hevder at elevene er skuespillere som er hyret inn av antivåpenaktivister for å late som de er ofre for falske angrep.

De har særlig merket seg at David Hogg, en av lederne for protestene, er sønn av en pensjonert FBI-agent, og hevder han er instruert til å drive propaganda mot Trump.

NRA imot aldersgrense

Våpenlobbyorganisasjonen National Rifle Association (NRA) går kraftig ut mot ethvert forsøk på å heve aldersgrensen for å kjøpe rifler og gevær, inkludert halvautomatiske gevær.

En høyere aldersgrense ville frata unge amerikanere deres grunnlovsfestede rett til selvforsvar, sier NRA, som lå lavt den første uken etter skytingen i Parkland.

Curtis Compton / TT / NTB scanpix

Fra før er det en aldersgrense i USA på 21 år for å kjøpe håndvåpen som pistoler og revolvere, men man trenger bare være 18 for å kjøpe gevær.

Skoleelevene har blinket ut nettopp NRA og har navngitt de kongressmedlemmene som får mest penger fra våpenorganisasjonen.

Organisasjonen angriper også journalister i en fersk video, der NRA gir uttrykk for at mediene «elsker masseskytinger». Videoen har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier.

Rubio grillet

På et åpent møte i Florida onsdag ble senator Marco Rubio grundig grillet av rasende elever og foreldre som krevde at han skulle gå for et forbud mot halvautomatiske våpen og si fra seg støtte fra NRA.

Fred Guttenberg, som mistet sin 14 år gamle datter i skytingen, kalte Trumps og Rubios reaksjoner på massakren «patetisk svake».

Rubio svarte at han støtter høyere aldersgrenser, bedre bakgrunnssjekk og forbud mot innretninger som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske, tiltak som til dels er i strid med NRAs mening, Men ikke et forbud.

– Hadde jeg trodd et forbud ville hindre dette, ville jeg ha støttet det, sa han til intens buing fra salen. Han avviste også å si nei takk til NRAs pengestøtte.

Sheriff støtter de unge

Stor jubel høstet imidlertid sheriff Scott Israel i Broward County, der Parkland ligger. Han sa at det har vært nok av massakrer i USA og oppfordret ungdommene til å fortsette å presse politikerne for strengere våpenlover.

– Aldri igjen. Amerika følger med, endring kommer, avsluttet han i sitt innlegg.

Ungdommene selv fortsetter sine aksjoner. Tusener av skoleelever og studenter strømmet inn i Floridas hovedstad Tallahassee for å støtte en gruppe på hundre overlevende som var kommet i busser for å presse politikerne.

Ungdommene var imidlertid skuffet over at de ikke ble tatt helt på alvor.

– Vi snakket med noen av politikerne. Men de sa bare: «Vi har dere i tankene. Dere er så sterke». Men vi vet hva vi vil, vi vil ha våpenreform, vi vil ha lover, vi vil ha endring, sa Delaney Tarr og gjorde det klart at de er lei av «tanker og bønner».