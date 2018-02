To luftangrep utført av det syriske regimet rammet utkanten av Øst-Ghoutas største by Douma i morgentimene søndag, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som får sine opplysninger fra et kildenettverk på bakken.

Det er imidlertid ingen meldinger om hverken drepte eller sårede, opplyser SOHR-leder Rami Abdulrahman.

I den sørlige delen av enklaven var det sammenstøt mellom regimestyrker og krigere fra opprørsgruppen Jaish al-Islam, legger han til.

Rolig natt

En AFP-korrespondent som er i Douma meldte søndag morgen om lyd av både luftangrep og artilleriild. Den regimekritiske aktivisten Anas al-Dimashqi i Øst-Ghouta sier natt til søndag var rolig, men at det ble observert både krigsfly og droner over enklaven.

Innbyggere i Damaskus melder på sin side om mer trafikk i gatene, sammenlignet med dagene i forveien.

Alle landene i FNs sikkerhetsråd, inkludert Russland, stemte lørdag for en resolusjon med krav om våpenhvile i Syria. En 30 dager lang humanitær våpenhvile skal iverksettes i Damaskus-forstadsområdet Øst-Ghouta så snart som mulig, uttalte Sikkerhetsrådet. Det ble altså ikke spesifisert noe tidspunkt for iverksettelsen av våpenhvilen.

Russisk krav

Resolusjonen, som ble lagt frem av Sverige og Kuwait, har vært gjenstand for intense forhandlinger. Avstemningen ble utsatt flere ganger de siste dagene.

Russland var i utgangspunktet imot å stemme for en resolusjon som gikk imot Syrias president Bashar al-Assad, men ga seg til slutt etter flere endringer i utkastet, blant annet ved at Sverige og Kuwait droppet et krav om at en våpenhvile måtte innledes innen 72 timer. Russland fikk også gjennom at våpenhvilen ikke skal gjelde IS eller Al-Qaida.

For Russland, som er alliert med Assad, var det også viktig å få med et krav om at også opprørerne må respektere våpenhvilen. Opprørerne i Øst-Ghouta har fyrt av en rekke raketter mot Damaskus, der 25 sivile er drept på halvannen uke.