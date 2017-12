Toppledere møtes i Canada for å drøfte Nord-Korea

Canada og USA kunngjorde tirsdag at de skal være vert for utenriksministrene i Vancouver tirsdag 16. januar. På møtet vil også utsendinger fra Japan og Sør-Korea delta.

– Vi tror at en diplomatisk løsning på krisen er både viktig og mulig, sa Canadas utenriksminister Chrystia Freeland på en felles pressekonferanse med sin amerikanske kollega Rex Tillerson.

Tillerson sa de vil forsøke å øke presset ytterligere på Nord-Korea for å få dem til forhandlingsbordet med sikte på å få avsluttet atomprogrammet. Han la til at det også kan innebære andre skritt for å nå det målet.

– Vi vil fortsette å finne måter å presse Nord-Korea på, å sende dem en felles melding fra det internasjonale samfunnet om at vi ikke vil akseptere dem som en atomvåpennasjon og at vi alle deler en politikk og ett mål – den fullstendige, kontrollerbare kjernefysiske nedrustningen på den koreanske halvøya, sa han.

Den såkalte Vancouver-gruppen vil også inkludere Australia, Belgia, Storbritannia, Colombia, Etiopia, Frankrike, Hellas, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Filippinene, Sør-Afrika, Thailand og Tyrkia.