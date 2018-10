Det var like etter midnatt lørdag at statlig TV i Saudi-Arabia meldte at Khashoggi døde på konsulatet i Istanbul.

Saudi- Arabia sier i en uttalelse til nyhetsbyrået SPA at «de beklager på det sterkeste» at de drepte journalisten.

Dermed har den mystiske forsvinningen til den saudiarabiske, regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi tatt en ny og oppsiktsvekkende vending.

Ifølge det saudiarabiske fjernsynet skal det ha oppstått krangel og «nevekamp» mellom Khashoggi og gruppen som ventet på ham inne konsulatet. Men det er ikke gitt nærmere opplysninger om årsaken til slagsmålet og hvordan det endte med dødsfallet.

Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Drapet på Jamal Khashoggi Jamal Khashoggi (59) gikk inn i Saudi-Arabias konsulat den 2. oktober for å få papirer som gjorde det mulig for ham å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Forloveden ventet utenfor, men han kom aldri ut. Tyrkiske myndigheter lekket i ettertid til mediene at de tror Khashoggi ble torturert, drept og partert og at liket ble fjernet. De har også sagt at det skal finnes et lydopptak av ugjerningen. 15 saudiarabiske agenter skal ha blitt sendt til Istanbul for å ta seg av Khashoggi, ifølge lekkasjer. Bilder av agentene er blitt lekket til pressen. Natt til lørdag 20. oktober kom meldingen om at saudiarabiske myndigheter bekrefter at journalisten ble drept inne på konsulatet.

Trump:- Et godt først skritt

USAs president Donald Trump sa på et valgkamparrangement i Arizona natt til lørdag at han tror på saudiarabernes forklaring på hvorfor den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi er død.

– En bekreftelse fra Saudi-Arabia på hva som skal ha skjedd, er «et godt første skritt i saken. Men, det er tidlig. Vi har ikke fullført våre undersøkelser,» sa han.

Trump la til at «nyheten er fryktelig og at det som har skjedd er uakseptabelt.»

De nye opplysningene står i sterk kontrast til Saudi-Arabias tidligere uttalelser i saken, der de hevdet at Jamal Khashoggi forlot konsulatet i live, og at de ikke har vært innblandet i forsvinningen. Og i motsetning til Trump, tviler mange på myndighetenes forklaring.

NTB/Scanpix

– Hvilke bevis har de?

– Det jeg hater med Saudi-Arabias uttalelse, er at de antyder at det var en ulykke. Jamal døde ikke «under en slåsskamp». Khashoggi ble drept av saudiarabiske menn på konsulatet. Hans liv ble tatt fra ham, sier debattredaktør Karen Attiah i Washington Post på Twitter.

Washington Post var avisen der Khashoggi fikk trykket sine kritiske kommentarartikler om Saudi-Arabia, før han forsvant da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

– Hva skjedde med liket? Hvorfor løy de og sa at han forlot konsulatet? Hvilke bevis har de for at det oppsto en slåsskamp? spør Attiah.

Også den republikanske senatoren Lindsey Graham stiller seg kritisk til Saudi-Arabias forklaring på journalistens dødsfall.

– Å si at jeg er skeptisk til Saudi-Arabias uttalelse om Jamal Khashoggi er en underdrivelse, skriver republikaneren på Twitter.

Republikaneren hevdet tidligere denne uken at det var Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman som beordret drap på den regimekritiske journalisten. Graham ba også USA om å stanse våpensalg til kongedømmet så lenge kronprinsen er ved makten.

Den amerikanske presidenten ønsker å snakke med Saudi-Arabias kronprins før han foretar seg mer i saken, og understreket i natt at han foretrekker en eller annen form for sanksjoner mot Saudi-Arabia fremfor å stanse våpensalget.

USAs utenriksminister Mike Pompeo advarte fredag Saudi-Arabia om et bredt spekter av reaksjoner dersom det viser seg at landet står bak drapet på Jamal Khashoggi.

– Vi vil helt klart vurdere en lang rekke mulige reaksjoner. Men det viktigste nå er å få alle fakta på bordet, sa Pompeo til radiostasjonen Voice of America.

FN:- Svært foruroliget

FNs generalsekretær António Guterres er «svært foruroliget» over å ha fått journalisten Jamal Khashoggis dødsfall bekreftet.

– Jeg understreker behovet for en rask, grundig og åpen etterforskning av omstendighetene knyttet til dødsfallet, og at de som står bak blir stilt til ansvar, sier Guterres i en uttalelse.

Også Det hvite hus kom med en egen uttalelse om saken, hvor de sier at USA skal fortsette å følge etterforskningen av «denne tragiske hendelsen».

Amnesty International:- Står ikke til troende

Saudi-Arabias versjon av drapet på journalisten Jamal Khashoggi står ikke til troende, mener Amnesty International, som krever uavhengig etterforskning.

– FN må gjennomføre en upartisk og uavhengig etterforskning for å finne ut hva som skjedde og for å sikre rettferdighet for Khashoggi, sier Rawya Rageh i Amnesty.

Human Rights Watch (HRW) og presseorganisasjonene Reporters without Borders og Committee to Protect Journalists (CPJ) krever det samme, men ifølge FN kan dette bli vanskelig.

Fikk sparken

Khassogis død har utviklet seg til en storpolitisk floke, og den har allerede fått store konsekvenser for enkeltmennesker. General Ahmed al-Asiri, leder for landets etterretningstjeneste, har fått sparken.

Stefan Wermut

Dessuten er 18 ikke navngitte sivile saudiarabere arrestert. Også rådgiveren for kongefamilien i Saudi-Arabia, Saud al-Qahtani, skal ha fått sparken.

Selv om Saudi-Arabia nå bekrefter at han er død, står fortsatt mange spørsmål ubesvart:

Hva var formålet med å sende den militære gruppen til Istanbul?

Hvem ga ordren om å arrestere Khashoggi?

Hvor er liket?