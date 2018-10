Saken oppdateres.

Siste nytt er at Time Warner-senteret i New York City, hvor blant annet CNN har kontorer, skal være evakuert etter at det er rapportert om en mistenkelig gjenstand, melder CNN.

Ifølge NBC er det oppdaget en mistenkelig pakke i postrommet til CNN. Den skal ligne på pakkene som er sendt til Clinton, Obama og Soros. Det skal dreie seg om beige konvolutter som er frankert.

CNNs anker Kate Bolduan står utenfor CNNs hovedkvarter og rapporterer at Time Warner-bygningen, der CNN har kontorer, nå blir fylt av politi og antiterror-agenter med utstyr til å detonere bomber.

En rekke mistenkelige pakker

Onsdag ettermiddag meldte en rekke nyhetsmedier at en pakke som var adressert til Hillary Clinton ble håndtert av Secret Service etter at innholdet ble kategorisert som mistenkelig. Pakken ble fanget opp tirsdag kveld.

Kort tid etter ble det meldt at tidligere president Barack Obama hadde mottatt en lignende pakke ved sitt kontor onsdag morgen, amerikansk tid. Dette fremkom av en pressemelding fra Secret Service.

Også forretningsmannen George Soros skal ha mottatt lignende pakke mandag denne uken.

CNN melder at bombene var primitive, men funksjonelle. Det betyr at de kunne ha eksplodert.

Pakkene ble fanget opp av sikkerhetssystemet og nådde aldri frem til dem de var adressert til.

Noe senere meldte CNN at også Det hvite hus har mottatt en pakke som inneholder en rør-bombe. Siden har en kilde med kjennskap til saken avvist denne påstanden overfor CNN. Dette ble senere bekreftet av Secret Service.

MIKE SEGAR / NTB scanpix

Fordømmer handlingene

Donald Trumps pressesekretær, Sarah Sanders, fordømmer handlingene.

– Vi fordømmer et hvert forsøk på voldelige angrep rettet mot president Obama, president Clinton, og andre offentlige personer, skriver Sarah Sanders i en uttalelse til The Washington Post.

– Slike terrorhandlinger er frastøtende, og de som står bak dette vil stilles til ansvar, fortsetter hun.

I pressemeldingen fra Secret Service blir gjenstandene omtalt som «mistenkelige pakker» med potensielt eksplosivt innhold. The New York Times skriver at det er snakk om «eksplosive gjenstander». Nyhetsbyrået AP har omtalt det som «bomber».

En representant for politiet, Jeffrey Merritt, fortalte NBC News at de samarbeider med Secret Service og FBI, men gir ingen ytterligere detaljer om etterforskningen.

Liberal milliardær fikk eksplosiv i posten mandag

The New York Times skriver at pakkene som ble stanset onsdag, var av samme type som mandag denne uken ble funnet i posten til den liberale forretningsmannen George Soros.

En ikke navngitt person åpnet pakken til Soros med sprengladningen mandag ettermiddag, men uten at den eksploderte. Både det lokale politiet og FBIs bombegruppe rykket ut.

Motivet bak bomben som ble sendt til Soros er uklar, og ingen har ennå påtatt seg ansvaret.

Den ungarskfødte liberale mangemilliardæren er en hatet mann av mange på ytre høyrefløy. Hans Open Society Foundations jobber med å fremme demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet i ulike deler av verden.

Han er samtidig gjenstand for mange konspirasjonsteorier som motstandere har presentert uten bevis.

Ungarns statsminister Viktor Orbán anklaget tidligere i år Soros for å stå bak flommen av asylsøkere og migranter til Europa, og statsminister Benjamin Netanyahu har anklaget ham for å undergrave demokratiet ved å støtte menneskerettighetsorganisasjoner i Israel.

President Donald Trump langet også nylig ut mot Soros og hevdet at det var milliardæren som sto bak de massive protestene mot hans valg av ny høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh.