Velgerne like fornøyd med Trump som Obama, Clinton og Reagan

44 prosent av amerikanske velgere synes nå president Donald Trump gjør en god jobb, viser tall fra Gallup. Dette er også omtrent som gjennomsnittet av slike målinger hos for eksempel nettstedet Fivethirtyeight og Realclearpolitics. Så sent som midt i september lå Trump på 38 prosent oppslutning.

Jevngod med Obama

Trump er med de nye og sterkere tallene fortsatt litt i minus ettersom 50 prosent av velgerne synes han gjør en dårlig jobb. Likevel er han like populær som da han ble innsatt i januar 2017. Han har også omtrent jevngode tall med resultatene Barack Obama, Bill Clinton og Ronald Reagan hadde på samme tid – i oktober i sin første presidentperiode.

Trumps triumfer

Trump har den siste tiden innkassert flere politiske seire.

Han fikk godkjent sin kandidat til høyesterett, et valg som kan prege USA i flere tiår etter presidentperioden.

Han fikk landet en ny handelsavtale med Canada og Mexico etter hard kritikk av den gamle avtalen kalt NAFTA.

I tillegg har ikke arbeidsledigheten vært lavere siden 1969, og etter flere år med svak lønnsutvikling er det nå tegn til økt lønnsvekst.

Hjelper det i valget?

Spørsmålet nå er om Trumps økte popularitet vil påvirke kongressvalget 6. november. Foreløpig tyder målingene på at republikanerne, Trumps parti, beholder sitt flertall i Senatet – eller kanskje styrker det. I Representantenes hus – der alle 435 står på valg – ligger derimot demokratene foreløpig godt an til å vinne flertallet.

– Jevnere enn folk tror

Ingen tør imidlertid ta målingene for gitt knapt to uker før valgdagen. Demokrater sier de aldri har trodd at dette ville bli lett.

– Det er langt jevnere enn folk tror, og det er sikkert en overraskelse eller to på lur, sier Chuck Schumer, demokratisk leder i Senatet, til AP.

Migrantkaravanen

Mange tror karavanen med migranter på vei mot USAs grense kan vise seg å være en slik hendelse som påvirker velgerne. Bildene av tusener av mennesker på landeveien gjennom Mexico går tungt i amerikanske medier. Trump har også grepet fatt i saken både på Twitter og på den intense valgturneen han er i gang med.

Han har antydet at demokratene står bak opptoget med migranter og hevdet at personer fra Midtøsten kan skjule seg i opptoget av latinamerikanere.