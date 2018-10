Saudi-Arabia myndigheter erkjenner nå at regimekritikeren og journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Fakta: Dette er saken Jamal Khashoggi (60) gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober for å få papirer som ville gjøre det mulig for ham å gifte seg med hans tyrkiske forlovede. Forloveden ventet utenfor, men han kom aldri ut. Det saudiarabiske regimet har stadig endret forklaring. Først hevdet Saudi-Arabia at Khashoggi forlot bygningen selv. Tyrkiske myndigheter lekket tidlig til medier at de tror Khashoggi ble torturert, drept og partert og at liket så ble fjernet. 15 saudiarabiske agenter skal ha blitt sendt til Istanbul for å ta seg av Khashoggi, ifølge lekkasjer. Bilder av saudiarabiske agenter i Istanbul er også blitt lekket til pressen. Natt til lørdag 20. oktober kom meldingen om at saudiarabiske myndigheter bekrefter at journalisten ble drept inne på konsulatet. Det hevdes at Khashoggi døde i en «nevekamp». Søndag 21. oktober kalte landets utenriksminister drapet for «en fryktelig feiltagelse».

Drapet på Khashoggi har ført til massiv internasjonal kritikk. President Donald Trump i USA har imidlertid vært tilbakeholden. Han har behandlet Saudi-Arabia med silkehansker, mener kritikerne.

Våpeneksport, Iran og en plan for fred mellom Israel og Palestina ligger bak Trumps valg om å beholde hanskene på.

Krav om sanksjoner

De siste dagene har amerikanske politikere fra både demokratene og republikanerne ut og krevde sanksjoner.

– Det må få konsekvenser, sa Thom Tillis, republikanske senator fra Nord-Carolina, til The New York Times.

Å avlyse avtale om våpensalg er blant forslagene. Men også å kreve kronprins Mohammed bin Salmans avgang om han blir funnet skyldig, er nevnt. Allerede tidlig etter forsvinningen ble den mektige kronprinsen knyttet direkte til drapet.

Griper etter halmstrå

President Donald Trump sa torsdag i forrige uke at dersom det ble bekreftet at Saudi-Arabia sto bak, så vil straffen bli streng. Foreløpig, etter at regimet selv bekreftet det, har Trump vært forsiktig.

Trump sammenlignet i forrige uke fordømmelse av Saudi-Arabia med anklagene mot den amerikanske høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh, og han mente det ikke måtte trekkes forhastede slutninger.

Trump lanserte også en teori om at «egenrådige drapsmenn» sto bak, som ga gjenklang i kronprinsens påstander om at noen lenger ned i systemet var ansvarlige.

Evan Vucci, AP

Lørdag kritisert Trump likevel Saudi-Arabias forklaring og anklaget myndighetene å lyve om hvordan Khashoggi døde, skriver The Washington Post.

I intervjuet understreker han imidlertid at landet er en svært viktig alliert.

Milliardavtale på spill

Det er mange grunner til at Trump vil holde på de gode relasjonene.

En våpenavtale til en verdi av 110 milliarder dollar sitter det langt inne å kansellere for Trump. Avtalen vil gi «millioner arbeidsplasser», ifølge Trump.

Søndag valgte Tyskland å midlertidig stanse våpeneksporten til Saudi-Arabia, som er et av landets største våpenkunder. Trump meddelte raskt at han ikke akter å følge etter. Han ser ikke en slik salgsstopp som hensiktsmessig.

– Det hjelper ikke oss å stanse en bestilling. Det ødelegger mer for oss enn det ødelegger for dem, sa Trump.

Bolverk mot Iran

Trump markerte tidlig Saudi-Arabias strategiske viktighet for seg og USA da han valgte å legge sin første utenlandstur som president til landet.

Han kalte det en «historisk samling i Saudi-Arabia med ledere fra hele den muslimske verden», hvor målet var et samarbeid for å bekjempe ekstremisme, terrorisme og vold.

Saudi-Arabia regnes anses som en viktig alliert i kampen mot voldelig islamisme. Landet er også viktig for å hindre at iransk dominans i Midt-Østen. Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener USA har gjort seg avhengig av Saudi-Arabia.

– Trump er ute etter å bruke tøffere virkemidler for å få til en endring i Iran og for å få til det trenger han Saudi-Arabias støtte, sier Melby.

Saudi-Arabias utenriksminister, Adel al-Jubeir, sa i et intervju med Fox News søndag at han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette

Fred mellom Israel og Palestina

Saudi-Arabia er også en viktig brikke i Trumps fredsplan for Midtøsten, et arbeid som ledes av Jared Kushner, Trumps svigersønn.

Kushner skal ha utviklet et tett forhold til kronprinsen, og var blant annet på et hemmelig besøk i fjor. Men allerede før drapet på Khashoggi skal fredsplanen ha vært i trøbbel.