22. juni 1900: Wang Yuanlu trodde ikke sine egne øyne. I flere år hadde munken vært en selvutnevnt oppsynsmann for de gamle hulene som var skåret ut i fjellveggen i ørkenen utenfor Dunhuang. Han visste at grottene rommet utrolige veggmalerier og enorme Buddha-statuer.

Men han visste ikke at en av hulene også rommet helt ny informasjon om Kinas historie, spesielt om hvordan buddhismen var blitt spredt i landet.

Akkurat dét skjønte han først da noen av arbeiderne hans oppdaget et hemmelig rom inne i en av de større hulene. I det forseglede kammeret fant munken opp mot 50.000 svært godt bevarte pergamentruller, bøker og andre tekster. De yngste dokumentene var 700 år gamle. De eldste var produsert 1300 år før Wang leste dem.

Det var et av tidenes største arkeologiske funn – Kinas svar på Dødehavsrullene. For Wang Yuanlu ble det både en velsignelse og en forbannelse.

Mer om det litt senere.

Dronningen fikk 34 år gammelt ønske oppfylt

Lørdag fikk kong Harald og dronning Sonja se den hemmelige hulen der Wang gjorde sin store oppdagelse. Kongeparet fikk også utforske noen av veggmaleriene og Buddha-statuene som gjør disse grottene til en av verdens største samlinger av buddhistisk kunst.

– Det er store kunstnere som har vært her, sa en synlig imponert dronning Sonja etter befaringen i et knippe utvalgte grotter.

Helt siden 1985 har hun drømt om å komme hit. I løpet av de 34 årene har hun lest seg opp grundig. På spørsmål om hvilke inntrykk hun som kunstner sitter igjen med etter besøket, innleder hun svaret sitt med et mini-foredrag om grottenes historie og betydning.

– Det er jo helt fascinerende at det så tidlig var mulig å fremstille samtiden med disse mineralske fargene som fortsatt eksisterer. Mye har jo falmet, men bare det å klare å produsere disse store murmaleriene, det er jo imponerende i seg selv, konkluderte dronningen.

Kongen var enig.

– Dette var nok toppen for oss på hele turen, turistmessig, i hvert fall, konstaterte han.

Fakta: Mogao-grottene Også kjent som «hulene med tusen buddhaer». Har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1987. Byggingen av de 492 hulene pågikk i rundt tusen år, fra 300- til 1300-tallet. Totalt inneholder grottene 45.000 kvadratmeter med murmalerier og mer enn 2000 malte skulpturer. Mange av hulene er blitt vandalisert av ulike bandittgrupper og europeiske arkeologer opp gjennom tidene. Både kunsten og dokumentene som er funnet i grottene, forteller historier om kinesisk kultur og historie som ikke tidligere var kjent. Grottene ligger like utenfor Dunhuang, som var et av de viktigste knutepunktene på Silkeveien frem til 1300-tallet.

Lager virtuell huleopplevelse

Det norske kongeparet er ikke alene om å være bergtatt. Mogao-hulene er blitt en av de fremste turistattraksjonene i Gansu-provinsen, som regnes som Kinas fattigste.

I fjor besøkte 1,7 millioner mennesker de berømte grottene, ifølge museumsdirektør Wang Xudong. Det var omtrent dobbelt så mange som besøkte området fire år tidligere.

– Og i år blir det to millioner. Vi begynner å nærme oss maksimum av hva vi kan klare, sier han.

For å løse problemet har museumsledelsen innført en maksgrense på 6000 billetter pr. dag. De som bestiller billett for sent, får bare besøke en brøkdel av grottene, noe som skal oppmuntre turistene til å komme utenfor sesongen.

– Vi har også brukt avansert kamerateknologi for å digitalisere flere av maleriene, slik at man kan få en virtuell opplevelse av dem på nett, sier direktøren.

Solgte dokumentene billig til europeere

Helst skulle han også vist frem dokumentene som ble funnet av munken Wang Yuanlu for 118 år siden. Men det kan han ikke.

Grottenes selvutnevnte oppsynsmann er i dag berømt for å funnet den enorme dokumentsamlingen. Han er også beryktet på grunn av hva han gjorde med den.

Munken slet nemlig med å få sine lokale myndigheter til å forstå betydningen av det han hadde funnet. Da den britisk-ungarske arkeologen Aurel Stein dukket opp i 1907 og ga tydelig uttrykk for hvor viktige dokumentene var, endte Wang Yuanlu opp med å selge ham tusenvis av dokumenter for en ubetydelig sum.

Stein ble raskt etterfulgt av andre europeiske arkeologer. Snart var alle dokumentene borte. Nå må du til museer i London, Paris eller St. Petersburg for å se dem.

– Dunhuang-manuskriptene er en av verdens viktigste dokumentsamlinger. Studien av disse dokumentene er en egen forskningsgren, og de har revolusjonert vår forståelse av kinesisk samfunn, kultur og religion i middelalderen, sier Christoph Anderl, professor i kinesisk ved Gent-universitetet i Belgia og en av de fremste ekspertene på Mogao-grottene.

Ønsker dokumentene hjem til Kina

Da Aftenposten besøkte området i 2007, fortalte Wang Lanling, visedirektør i kulturdepartementet i Gansu-provinsen, at myndighetene jobbet hardt med å få tilbake dokumentene fra utlandet.

– Og det gjør vi fortsatt, sier direktør Wang.

Og legger til:

– Foreløpig har vi fått tilgang til digitale versjoner av noen av de viktigste dokumentene. Det er en god start. Men det er klart at vi på sikt håper å få dokumentene hjem til Kina, der de hører hjemme, sier han.