USAs forsvarsminister ber om våpenhvile i Jemen

Mattis har tirsdag gått ut og bedt partene i konflikten komme til forhandlingsbordet i løpet av november. Det var på et arrangement i Washington at den amerikanske forsvarsministeren tidfestet kravet om å få i gang en reell innsats for å få en slutt på krigen i Jemen.

– Vi er nødt til å bevege oss mot en innsats for fred her, og vi kan ikke si at vi skal gjøre det en gang i framtiden, sa Mattis.

– Det er på høy tid at denne krigen slutter og det er viktig at den humanitære situasjonen nå bedres slik at det kan bringes inn nødhjelp, sier Parly.

– Den militære situasjonen er fastlåst, så denne krigen må stanse, sa hun.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen våren 2015, i spissen for en regional koalisjon som har USAs støtte.

Rundt 10.000 mennesker er siden drept og over 50.000 er såret, de fleste av dem sivile. 22 millioner mennesker er nå avhengige av matvarehjelp utenfra, og ifølge FN står 14 millioner på randen av sult i Jemen.