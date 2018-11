Amerikanske bødler ber om å bli hørt i dødsstraffsak

Russell Bucklew i delstaten Missouri sier han har en sjelden diagnose som gjør at han risikerer å bli kvalt av sitt eget blod dersom han henrettes med giftsprøyte. Det vil i tilfelle bryte mot grunnlovens forbud mot «grusom og uvanlig straff». 50-åringen, som er dømt for voldtekt og drap, får støtte fra et titall tidligere fengselsdirektører. I et brev til høyesterett ber de domstolen også ta hensyn til påkjenningene for dem som utfører henrettelsen.

– Uutholdelig byrde

– Når en henrettelse går galt, er det de som må gjennomføre den som påføres lidelse. Det er som et arr, og når du utfører en henrettelse i fremtiden, vil det såret åpnes igjen. Dette er noe folk lever med, sier Jerry Givens, som var bøddel i delstaten Virginia fra 1982 til 1999

– Å delta ved en henrettelse plasserer en enorm bør på dem som utfører den. Den byrden blir uutholdelig i tilfeller som dette, der henrettelsen neppe vil skje smidig, men vil føre til unødvendig smerte og lidelse, skriver Givens.

Høyesterett har allerede utsatt henrettelsen av Bucklew to ganger, han har bedt om å bli henrettet i gasskammer i stedet for med giftsprøyte. Gasskammeret er en tillatt henrettelsesmetode i delstaten, men har ikke blitt brukt siden fengselet der gasskammeret lå ble lagt ned i 1989.

Mistet ikke nattesøvnen

Givens gjennomførte i sin tid 62 henrettelser, men mistet troen på rettssystemet etter det han mener var en feilaktig dom mot ham selv. Siden har han blitt en aktiv motstander av dødsstraff. Allen Ault, som hadde ansvar for fem henrettelser i Georgia, sier mange som har hatt den tunge jobben, har ettervirkninger som han sammenligner med posttraumatiske stresslidelser.

James Willett, som ikke har signert brevet til høyesterett, sier på sin side at han aldri hadde en dårlig natts søvn etter å ha hatt ansvar for nærmere hundre henrettelser i Texas. Men det ble aldri lett, legger han til.