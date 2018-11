Norsk toppdiplomat blir FNs nye spesialutsending til Syria

– Jeg er beæret over å ha blitt valgt av generalsekretæren til å lede FNs mekling i konflikten i Syria, sier Pedersen i en uttalelse.

En av våre fremste diplomater, fastslår utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Geir O. Pedersen er en meget erfaren diplomat som kjenner både Syria og regionen godt, uttaler Søreide.

– Jeg ønsker ham lykke til med oppdraget, og vi vil fra norsk side gjøre det vi kan for å støtte ham og FN, fortsetter hun.

Kina-ambassadør

Pedersen er i dag Norges ambassadør til Kina. Den posten overtok han i fjor etter fem år som norsk ambassadør til FN i New York.

Han har også lang erfaring fra Midtøsten og var en viktig bakmann under de hemmelige forhandlingene som ledet fram til undertegningen av Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne i 1993. En periode var han også FNs spesialutsending til Libanon.

Som spesialutsending til Syria får han nå i oppgave å forsøke å legge til rette for en fredelig løsning på den sju år lange borgerkrigen, som har kostet hundretusener av mennesker livet og tvunget millioner på flukt.

– Jeg vil bistå de syriske partene ved å legge til rette for en inkluderende og troverdig politisk løsning som møter det syriske folkets håp om demokrati, sier Pedersen.

«Superdiplomat»

Nordmannen er tidligere blitt beskrevet som en superdiplomat.

– Han er en av Norges dyktigste og mest erfarne diplomater. Han har inngående kunnskap om situasjonen i Midtøsten og lang erfaring med freds- og forsoningsarbeid, både for Norge og FN, sier Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Geir O. Pedersen har vært en klippe i FN-politikken. Han har gjort alt riktig i UD-systemet, istemmer statsviter og sosialantropolog Iver Neumann, som har forsket på norsk diplomati.

Ifølge Neumann er Pedersen kjent som en mann som kan snakke med alle.

– En grunnregel i diplomatiet er at du ikke skal få folk mot deg uten god grunn. Den har formet hele hans vesen, sier Neumann til NTB.

Utakknemlig jobb

Posten som spesialutsending til Syria er av nyhetsmagasinet Foreign Policy blitt beskrevet som en av de mest utakknemlige i internasjonalt diplomati.

De siste årene har vestlige land gradvis mistet innflytelse over utviklingen i Syria-krigen. I stedet har Russland, Iran og Tyrkia kommet med flere initiativer for å få slutt på konflikten.

Men det å påta seg utakknemlige oppgaver er en iboende del av livet som diplomat, mener Neumann.

– Det å være den som går mellom, betyr også at man på et hvilket som helst tidspunkt kan få alle parter mot seg. Det opplevde Norge på Sri Lanka, og det er veldig ubehagelig. Trøsten er at når det går litt tid, ser folk at man har gjort en jobb, og da takker man gjerne, sier han.

Pedersen overtar etter svensk-italienske Staffan de Mistura, som går av i november.