Russiske Nikolaj (16) uttrykte sorg over døde tyske soldater. Da ble han stemplet som nazist og forræder. Nå er han selv truet på livet.

– Jeg ble veldig opprørt fordi jeg så gravene til mennesker som døde uskyldig. Mange tyske soldater ønsket å leve fredelig og ville ikke krige, sa skoleeleven Nikolaj Desjatnitsjenko i en tale i Riksdagen.

Talen ble holdt i anledning «Sorgens dag» 19. november, hvor russiske og tyske elever minnet ofrene etter 2. verdenskrig.

På de statlige TV-kanalene i Russland ble skoleeleven fremstilt som om han unnskyldte nazistenes overgrep og massemord.

– En internasjonale skandale, annonserte TV-kanalen Rossija, som fremstilte dette som en av de viktigste nyhetene mandag.

– Vi må kontrollere skolen og lærerne. Han er en zombie og skjønner ikke hva han sier, sa Duma-representanten Vladimir Bortko på russisk TV, og la til at «den liberale propagandaen har skylden».

AXEL SCHMIDT / REUTERS

Skulle minne krigens ofre

Nikolai var en av seks russiske og tyske skoleelever som minnet soldater som døde under krigen – på begge sider av fronten. Desjatnitsjenko fortalte om Wehrmacht-soldaten Georg Johann Rau, som døde 21 år gammel etter å ha blitt tatt til fange ved Stalingrad.

Talen ble plukket opp og delt i sosiale medier av en russer i Tyskland. Noen timer senere ble 16-åringen jaktet på, truet og utskjelt av titusener rasende russere som mente han var en fascist.

– Nå er vi mest opptatt av sikkerheten til gutten, sier lokalmyndighetene i Nikolajs hjemby til Tass.

Men historien om Nikolaj endte annerledes enn de fleste ville tro.

Søren STACHE / TT / NTB scanpix

Krevde etterforskning av gutten og skolen

På de største russiske TV-kanalene og flere hundre tusen nettsteder ble Nikolaj først fremstilt som forræder og nazisympatisør.

Tirsdag startet en granskning av skolen etter krav fra parlamentet Dumaen.

– En offisiell etterforskning av utdanningsinstitusjonen er nå satt i gang for å finne ut fra hva som skjedde, sier sjefen for utdanningsmyndighetene i Novij Urengoj Mikhail Teresjtsjenko til Tass.

En rådgiver for Russlands nasjonalgarde, Aleksandr Khinsjtein, minnet om at gutten er over 16 år og dermed kan straffes for sine handlinger. Nasjonalgarden var noen dager tidligere involvert i en stor skandale da Moskvas rikeste hadde 50-årslag for en mafiasjef.

Programlederen Olga Skabejeva sa at «vi er veldig overrasket» over at noen kunne finne på å forsvare Nikolaj, som for eksempel ordføreren og læreren.

– Av en eller annen grunn beskytter de dette barnet, sa programlederen, som roste utdanningsetaten for å starte granskning av skolen.

Siden har både gutten, foreldrene og skolen mottatt alvorlige trusler.

Skjermfoto fra YouTube-videoen.

– Vi er klare for siste kamp for Putin

Debatten om Nikolaj er en av flere saker som har utløst en debatt blant russere om hva det vil si å være patriot.

– Hvis vår øverste kommandør kaller oss til en siste kamp, onkel Vova vi er med deg, synger skolebarna ved en kadettskole i Volgograd i en musikkvideo. «Onkel Vova» som barna synger at de vil dø for, er Vladimir Putin.

– Vi vil redde vårt Sevastopol og Krim for våre etterkommere! Og vil vi ta tilbake vårt hjemland Alaska, synger ungene.

Musikkvideoen er blitt en stor hit på sosiale medier med minst 6–7 millioner visninger – men mest fordi mange russere synes den er morsom og dum:

– Militaristisk. Kunnskapsløst, meldte i statskanalen Vesti.

– Så dårlig smak. Putin blir neppe glad når han ser dette.

Videoen er laget med penger fra Putins parti Forente Russland. Duma-representanten Anna Kuvitsjko i barne- og familiekomiteen synger også med av full hals.

Hensikten er å hylle Putin og markere at det er 75 år siden det historiske slaget ved Stalingrad, hvor sovjetiske styrker påførte Hitler hans første store nederlag.

Da hun skjønte at store deler av Russland lo, valgte hun raskt å slette videoen fra sine nettsider.

– Det var et sjokk. Vi fikk en flom av dritt. Jeg synes synd på barna, for jeg var på en måte ansvarlig for å lage videoen, sa en rystet Kuvitsjko etterpå til den nasjonalistiske TV-kanalen Tsargrad.

Skjermdump fra YouTube-videoen.

Slår tilbake mot russiske nasjonalister

Trakasseringen av Nikolaj har de siste dagene slått tilbake.

Nikolajs lærere, borgermesteren i byen og mange vanlige russere på sosiale medier sto opp og forsvarte gutten.

Tirsdag fikk han også viktig støtte – fra Kreml.

– Denne høyst emosjonelle forfølgelsen er fullstendig uforståelig, sa Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.

– Jeg mener det er helt feil å anklage ham for noe som helst ondsinnet, nazipropaganda eller en dødelig synd.

Urovekkende nasjonalisme til høyre for Putin

Sovjetunionen tapte omlagt 27 millioner mennesker under andre verdenskrig, og de fleste russere har slektninger som døde.

De enorme tapene i krigen for over 70 år siden har de siste årene vært brukt aktivt av Kreml for å rettferdiggjøre krigen «mot fascistene» i Ukraina og fremstille Russland som mer moralsk høyverdig enn Vesten.

Annektering av Krim, den blodige krigen i Donbass, sanksjoner og Syria-operasjonen fremstilles som en fortsettelse av Russlands kamp mot det onde for å redde verden.

– Denne patriotismen er et toegget sverd. I virkeligheten er det ingenting som binder Putins kleptokratiske, olje-forede regime med verdenssynet til russiske nasjonalister, skriver kommentatoren Leonid Bersjidskij i Bloomberg og Moscow Times. Han mener hetsen mot Nikolaj gir et skremmende bilde av Russland kan utvikle seg mot etter Putin.