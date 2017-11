To sjefer kom på jobb mandag morgen i organet som har tilsynet med forbrukerrettigheter i finansbransjen i USA.

Den ene kom grytidlig og sendte ut Thanksgiving-e-post til hele staben. Den andre kom litt senere, men hadde med seg smultringer.

Begge hevdet at de var øverste sjef for tilsynet, som har ansvaret for å sørge for at forbrukeres rettigheter blir ivaretatt i møte med banker, kredittkortselskaper og andre i finansbransjen.

Nå har saken havnet i retten. Kampen om tilsynet er nok en bisarr tvist på det endeløse dramaet som utspiller seg i Donald Trumps Washington.

Presidenten har lovet å «tømme sumpen» i Washington. Han fortsetter å utpeke ministre og andre ledere som har gitt uttrykk for sterk misnøye med organisasjonene de får ansvaret for. Andre har store interessekonflikter. På den måten torpederer også Trump mye av det hans forgjenger, Barack Obama, har oppnådd.

Mike Mulvaney, mannen som kom med en pose full av smultringer, er den siste i rekken.

Her er en oversikt over noen av Trumps mest kontroversielle utnevnelser:

Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

1. Kalte tilsynet han blir sjef for, «en syk vits»

Mulvaney har fått midlertidig ansvar for Consumer Financial Protection Bureau av presidenten. Tilsynet skal beskytte forbrukere mot overtramp fra finansbransjen. Det ble opprettet etter finanskrisen av president Barack Obama, og har blant annet slått ned på kredittkortselskaper og forbrukslån, som fanger forbrukere i en ond sirkel med skyhøy rente. Tilsynet var ett av demokratenes viktigste tiltak i årene etter krisen for å regulere Wall Street og finansnæringen. Det ble ledet av demokraten Elizabeth Warren før hun ble senator.

Men Mulvaney er ingen fan av tilsynet. Han har tvert imot kalt byrået «en syk vits» (se video under) og har kritisert det i harde ordelag. Mandag sa han at det vil bli endringer i driften umiddelbart. Den tidligere sjefen for tilsynet, Richard Cordray, gikk av forrige fredag. Han utnevnte sin nestleder Leandra English til midlertidig leder, slik loven som opprettet tilsynet tilsier.

English har nå gått rettens vei for å hindre at Mulvaney tar over jobben hennes. Mulvaney har for øvrig også stillingen som budsjettdirektør i Det hvite hus, og mange mener det vil være vanskelig for ham å fylle begge roller.

En ny leder for tilsynet vil etter hvert utnevnes av presidenten, med godkjennelse av Senatet.

STEVE HELBER / AP / NTB scanpix

2. Energiministeren ville legge ned departementet

Trumps energiminister er tidligere Texas-guvernør Rick Perry. Perry, som var presidentkandidat både i 2012 og 2016, har tidligere sagt at departementet var unødvendig og at han ville legge det ned.

Departementet har blant annet ansvar for avfallshåndtering og sikkerhet rundt atomkraft og atomvåpen i USA. Perry er også klimaskeptiker, og departementet forvalter viktige forskningsressurser på ren energi og effektivisering – mange av dem tiltak satt i gang av Obama.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

3. Klimafornekter ble miljøvernminister

Scott Pruitt, som leder miljøtilsynet EPA, tror ikke på menneskeskapte klimaendringer og har saksøkt tilsynet en rekke ganger før han tok over som sjef der. Pruitt har tidligere jobbet tett med lobbygrupper for å motarbeide det EPA (Environmental Protection Agency). Han har også mottatt penger fra disse gruppene. Demokratene har protestert på det de mener er Pruitts interessekonflikter ikke var tilstrekkelig gjort rede for i hans egenerklæring da han ble godkjent i Senatet.

Pruitt jobber med å fjerne mange av miljø- og klimatiltakene som ble satt i verk under Obama. Han har i løpet av sin periode nesten utelukkende møtt lobbyister og ledere for næringslivet, og han har ignorert miljøverngrupper og representanter for folkehelseorganisasjoner, skrev The New York Times i en gjennomgang av hans agenda.

En annen klimaskeptiker, Kathleen Hartnett White, er øverste rådgiver på miljøspørsmål i Det hvite hus.

MIKE SEGAR / REUTERS

4. Hadde blitt etterforsket av eget departement

Trumps kandidat for arbeidsminister var opprinnelig Andy Puzder. Han kom fra stillingen som direktør for et selskap som eier to store hurtigmatkjeder. Der var han blant annet aktiv motstander av minstelønn. Arbeidsdepartementet etterforsket også selskapet for overtredelser av loven mens Puzder var sjef, ifølge Bloomberg. Han trakk til slutt sitt kandidatur på vårparten etter det ble kjent at han hadde brukt svart arbeid og var anklaget for konemishandling.

5. Narkokandidat tok imot penger fra farmasøytindustrien

Tom Marino var Trumps kandidat til vervet som en såkalt «narkotika-tsar», som har øverste ansvar for å sørge for at regjeringens narkopolitikk blir satt ut i livet.

Tidligere i høst ble det imidlertid avslørt at Marino har tatt imot penger fra amerikanske lobbygrupper som jobber på vegne av legemiddelindustrien, ifølge rapporter fra The Washington Post og CBS-programmet 60 Minutes.

Kongressmannen har gått i bresjen for en lovendring som beskytter disse selskapene. Loven ble vedtatt av Kongressen og godkjent av president Obama. Den gjorde det vanskeligere for statlige kontrollorganer å stanse flommen av legemidler som bidrar til opiatepidemien. Marino trakk til slutt sitt kandidatur.

Charlie Neibergall / AP / NTB scanpix

6. Talkshowvert ble utnevnt til sjefforsker

Presidenten utnevnte den konservative radioverten og tidligere professoren Sam Clovis til sjefforsker ved landbruksdepartementet. Clovis er også klimaskeptiker.

Han innrømmet at han hverken hadde bakgrunn fra naturvitenskap eller kompetanse når det gjaldt landbruk. Han trakk seg etter at han ble koblet til etterforskningen av Trumps Russland-forbindelser.