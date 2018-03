Russland vil utvise like mange diplomater i retur

Ifølge Reuters vil Russland gjengjelde sanksjonene etter giftangrepet i Salisbury i Storbritannia, og utvise like mange diplomater i retur. 110 russiske diplomater er til nå utvist fra Storbritannia, USA, EU-land og deres allierte.

– Uten tvil kommer vi til å svare med samme tiltak, sier Valentina Mavienko, talsmann for overhuset i det russiske parlamentet, til nyhetsbyrået RIA.

May: 130 kan ha blitt utsatt for nervegift

Toby Melville / TT / NTB scanpix

De diplomatiske forbindelsene mellom Russland og Storbritannia, samt deres allierte, blir dermed stadig mer anstrengte. Konflikten har eskalert etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegift 4. mars. Theresa May mener så mange som 130 mennesker kan ha blitt utsatt for nervegift i Salisbury, ifølge Sky News. Britiske myndigheter mener Russland står bak angrepet, noe russiske myndigheter avviser.

Norge ble mandag det nittende landet som mandag kunngjorde utvisninger av russiske diplomater som en reaksjon på nervegassangrepet i Salisbury. Da kom antallet utviste diplomater opp i 110, inkludert 60 diplomater utvist fra USA.

– Dette er første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra Utenriksdepartementet etter at norske myndigheter besluttet å utvise en russisk diplomat fra Norge.

Søreide sier også at hun er svært bekymret for at terskelen for bruk av masseødeleggelsesvåpen senkes.

– En uvennlig handling, sier ambassadøren i Norge

Bjørge, Stein

Den russiske ambassadøren i Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, sa i et intervju med Aftenposten tirsdag at stemningen mellom Norge og Russland er «forgiftet» etter Regjeringens avgjørelse om å utvise en av hans diplomater.

– Dette er en uvennlig handling, på vegne av Norge. Noe som ikke vil hjelpe med å forbedre forholdet vårt, som er langt fra perfekt for øyeblikket, sier Russlands ambassadør i Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, til Aftenposten.