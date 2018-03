Ungdommenes taler rører en hel verden

De mange unge talerne som sto på scenen under demonstrasjonen i Washington får lovord for sine sterke appeller.

En av dem er Emma González (19), som overlevde skoleskytingen i Parkland 14. februar. Siden har hun blitt en sentral person i ungdomsbevegelsen som kjemper for strengere våpenlover.

19-åringen startet med å ramse opp navnene på skolekameratene som mistet livet i skoleskytingen og alle de hverdagslige tingene de aldri vil gjøre igjen.

Så ble hun stille i flere minutter, før det pep i en klokke hun hadde med seg på scenen.

– Det har gått seks minutter og 20 sekunder siden jeg kom på scenen. Gjerningsmannen har sluttet å skyte og vil snart gå fra våpenet sitt, og blande seg med de andre skoleelevene som rømmer fra området. Så vil han forlate stedet som en fri mann i en time, før han blir arrestert, sa Gonzales, som viste til at litt over seks minutter var tiden det tok fra gjerningsmannen begynte å skyte til han hadde drept 17 personer og skadet 15.

– Kjemp for livet ditt før det blir noen andre sin jobb, avsluttet González, til stor applaus fra tilskuerne.

Sang bursdagssangen for drept skolekamerat

Samantha Fuentes overlevde også skoleskytingen i Parkland, og brukte sin tid på scenen til å oppfordre demonstrantene til å synge bursdagssangen for et av offrene i skolemassakeren.

– I dag er dagen for Vårt livs marsj, men det er også bursdagen til Nick Dworet. Han ble brutalt drept foran meg, sa Fuentes, før hun sammen med tilskuerne sang bursdagssangen for sin avdøde venn.

Blant appelantene var også flere ungdommer fra andre delstater. 17 år gamle Edna Chaves mistet broren Ricarcdo i en skyeepisode i Los Angeles. Hun ba tilskuerne si navnet hans, og de svarte med rungende «Ricardo, Ricardo».

– Dette er normalt. Så normalt at jeg lærte å dukke unna kuler før jeg lærte å lese, sa Chaves.

– Broren min var på skolen da han døde. Det var en helt vanlig dag. Man hører skudd og tenker at det er fyrverkeri. Men det var ikke fyrverkeri, sa Chavez til et rørt publikum.

JONATHAN ERNST / X90178

– Jeg har en drøm om at nok er nok!

Martin Luther Kings barnebarn, ni år gamle Yolanda Renee King, var også til stede under lørdagens protestaksjonen.

– Min bestefar hadde en drøm om at hans fire barn ikke skulle bli bedømt ut fra sin hudfarge, men ut ifra sin karakter. Jeg har en drøm om at nok er nok. Og om at dette skal være en verden uten våpen. Punktum!

King blir hyllet for det engasjerte innlegget som spilte på farfarens verdensberømte tale «I have a dream».

Andrew Harnik / TT / NTB scanpix

Kjendiser mobiliserte

Paul McCartney, Common, Miley Cyrus og Amy Schumer var blant stjernene som støttet opp om demonstrasjonen.

– En av mine beste venner ble skutt like i nærheten her, så dette er viktig for meg, sa Paul McCartney til CNN.

Artist Jennifer Hudson har selv mistet sin mor, bror og nevø i en skyteepisode i 2008. Hun fremførte Bob Dylans «The Times They Are A Changin» for demonstrantene i Washington.

– Vi har alle mistet noen. Vi har alle et mål, og hva vil vi ha? Vi vil ha endring, sa Hudson.

AARON P. BERNSTEIN / X02988

Vil ha forbud mot halvautomatiske våpen

Lørdagens «March for Our Lives» (Vårt livs marsj) var en landsomfattende protestaksjon som arrangeres av elever som overlevde skoleskytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i midten av februar.

17 mennesker, hvorav 14 elever, ble drept da Nikolas Cruz åpnet ild mot den videregående skolen i Florida på Valentindagen. Skolemassakren føyde seg inn i en lang rekke massakrer ved amerikanske skoler.

Men reaksjonene som fulgte i kjølvannet av den, har vært de sterkeste USA har sett på lenge, og det har gitt mange håp om at det kan være mulig å påvirke politikere både i Kongressen og på delstatsnivå til å faktisk gjøre noe.

Andrew Harnik / TT / NTB scanpix

Blant de største i USAs historie

I tillegg til de over en halv million mennesker deltok i marsjen i Washington DC deltok hundretusenvis av demonstranter i over 800 andre lignende protestaksjoner rundt om i USA.

Lørdagens massedemonstrasjon er trolig en av de største i USAs historie siden demonstrasjonene mot Vietnamkrigen på 1960- og 70-tallet.

I Paris deltok omkring 100 demonstranter i en marsj nær Eiffeltårnet i solidaritet med protestaksjonen. Lignende demonstrasjoner fant også sted i New Zealand, Japan og andre land rundt om i verden.

Demonstrasjonen har som mål å få amerikanske politikere til å prioritere barns sikkerhet fremfor retten til å bære våpen. De unge ønsker forbud mot halvautomatiske våpen, bedre bakgrunnssjekk av dem som kjøper våpen og begrensninger i hvor mye ammunisjon det er mulig å kjøpe.

Amerikanske elever forlot klasserommene: Krever strengere våpenkontroll

AP/NTB scanpix

AP/NTB scanpix

Ros fra Det hvite hus

Det hvite hus applauderte våpendemonstrasjonen.

– Vi applauderer de mange modige, unge amerikanerne som bruker sin ytringsfrihet i dag, heter det i en uttalelse fra pressetalskvinne Lindsay Walters i Det hvite hus.

– Å holde barna våre trygge er høyeste prioritet for presidenten, sa hun videre, og la til at de oppfordrer Kongressen til å vedta lovene om «Fix NICS» og om å stoppe skolevold.

I NICS-systemet, landets system for bakgrunnssjekk ved våpenkjøp, skal alle med et kriminelt rulleblad være registrert, samt pasienter med psykiske problemer.

Walters påpekte også at Trump-administrasjonen fredag foreslo et fullstendig forbud mot såkalte bump stocks, som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.