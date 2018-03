Martin Luther Kings barnebarn, ni år gamle Yolanda Renee King, var blant profilene som lørdag grep mikrofonen i den landsomfattende protestaksjonen som arrangeres for økt våpenkontroll.

– Min bestefar hadde en drøm om at hans fire barn ikke skulle bli bedømt ut fra sin hudfarge, men utifra sin karakter. Jeg har en drøm om at nok er nok. Og om at dette skal være en verden uten våpen. Punktum!

Yolanda Renee King talte til demonstrantene i Washington, og hylles allerede for det engasjerte innlegget som spilte på farfarens verdensberømte tale «I have a dream».

TT / NTB Scanpix

Vil ha forbud mot halvautomatiske våpen

Andrew Harnik / TT / NTB Scanpix

Lørdagens «March for Our Lives» (Vårt livs marsj) er en landsomfattende protestaksjon som arrangeres av elever som overlevde skoleskytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida i midten av februar.

Demonstrasjonen har som mål å få amerikanske politikere til å prioritere barns sikkerhet fremfor retten til å bære våpen. De unge ønsker forbud mot halvautomatiske våpen, bedre bakgrunnssjekk av dem som kjøper våpen og begrensninger i hvor mye ammunisjon det er mulig å kjøpe.

Ifølge arrangørene var det ventet at opp mot 500.000 mennesker skulle delta i marsjen i hovedstaden Washington DC, der de blant annet skal gå langs Pennsylvania Avenue mot Det hvite hus.

I tillegg arrangeres det over 800 andre lignende protestaksjoner rundt om i USA. Lørdagens massedemonstrasjon kan bli en av de største i USAs historie siden demonstrasjonene mot Vietnamkrigen på 1960- og 70-tallet.

Amerikanske elever forlot klasserommene: Krever strengere våpenkontroll

AP/NTB scanpix

Kjendiser

I Parkland i Florida samlet over 20.000 mennesker seg i en park like ved skolen der 14 elever og tre ansatte ble drept i februar.

Også flere kjendiser har sagt at de vil delta i marsjen, blant dem er Amal og George Clooney. Andre stjerner, som Oprah Winfrey og Steven Spielberg, har donert store summer til kampen for strengere våpenkontroll.

Det er også demonstrasjoner utenfor de amerikanske ambassadene i en rekke land, deriblant Sverige og Storbritannia.

AP/NTB scanpix

– Trumps topprioritet

Demonstrantene bar plakater med tekster som «Beskytt barn, ikke våpen», «Aldri mer» og «Nok er nok».

– La våre stemmer bli det sterkeste våpenet, ropte mange av ungdommene.

En talskvinne for president Donald Trump sier at presidenten har som «høyeste prioritet å beskytte barna våre».

Førstegangsvelgere

Arrangørene og de fleste av dem som deltar i massemønstringen, er skoleelever, ungdommer som for første gang skal stemme i høstens mellomvalg til Kongressen.

Ungdommene krever strengere våpenkontroll og vil blant annet at politikerne skal vedta en lov som forbyr automatvåpen som ofte er blitt brukt i masseskytinger på amerikanske skoler.

Begrensninger i salg av ammunisjon og strengere bakgrunnssjekk av folk som vil kjøpe våpen, er også blant kravene.

AP/NTB scanpix

Sterke reaksjoner

17 mennesker, hvorav 14 elever, ble drept da Nikolas Cruz åpnet ild mot den videregående skolen i Florida på Valentindagen. Skolemassakren føyde seg inn i en lang rekke massakrer ved amerikanske skoler.

Men reaksjonene som fulgte i kjølvannet av den, var de sterkeste USA har sett på lenge, og det har gitt mange håp om at det kan være mulig å påvirke politikere både i Kongressen og på delstatsnivå til å faktisk gjøre noe.

Fredag, dagen før massemønstringen, foreslo Trump-administrasjonen et fullstendig forbud mot såkalte bump stocks, som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.