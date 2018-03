Frykt for handelskrig. Verste børsuke i USA på over to år

Børsuken begynte med nyheten om at det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere, for deretter å selge analysene av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Dette førte til at Facebook-aksjen stupte. Aksjen har falt 14 prosent i verdi denne uken.

Toll på kinesisk import

Deretter kom nyheten om at Donald Trumps administrasjonen ville pålegge toll på titalls milliarder dollar på kinesisk import. Det samme skulle gjelde for stål og aluminium fra flere land. Dette har utløst frykt for handelskrig mellom USA og Kina.

Resultatet er en kraftig børsnedtur. Dow Jones-indeksen og S & P 500 har denne uken hatt sitt største fall siden januar 2016. For hele uken under ett har Dow Jones falt med 5,67 prosent mens S&P falt med 5,95 prosent.

S & P 500 er en aksjeindeks over 500 store amerikanske virksomheter.

Da New York-børsen stengte klokken 21 norsk tid fredag, hadde Dow Jones-indeksen falt med 1,8 prosent siden børslutt torsdag. S & P 500 endte ukens siste dag ned med 2,1 prosent.

Kina vil svare tilbake

Kinas handelsdepartement kunngjorde fredag at Kina kommer til å svare med mottiltak, blant annet ved å kreve toll av amerikanske varer, inkludert svinekjøtt og resirkulert aluminium.