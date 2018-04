72-åringen ble eskortert av flere livvakter gjennom folkemengden utenfor metallarbeidernes hovedkvarter i Sao Bernardo Do Campo like etter midnatt norsk tid. Han satte seg deretter inn i en politibil som skal kjøre han til stasjonen i São Paulo. Deretter skal Lula flys til Curitiba, sør i Brasil, hvor han skal begynne å sone en fengselsstraff på 12 år og en måned for korrupsjon.

Lula forsøkte å overgi seg tidligere på dagen, men ble forhindret av tilhengere. TV-bilder viste kaotiske tilstander der venstreorienterte aktivister samlet seg rundt Lulas bil og blokkerte den eneste utveien da han forsøkte å kjøre av gårde for å overgi seg til politiet.

Arrestordren på den tidligere presidenten ble utstedt kort tid etter at Brasils høyesterett torsdag avviste Lulas begjæring om å slippe fengsel mens ankesakene mot ham pågår. Siden har han oppholdt seg i fagforbundets hovedkvarter.

Lula ble i fjor kjent skyldig i å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Han er også tiltalt i flere andre korrupsjonssaker.