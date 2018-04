OPCW-rapporten nevner ikke novitsjok eksplisitt, men slår fast at resultatene «bekrefter funnene til Storbritannia når det gjelder identiteten til det giftige stoffet som ble brukt i Salisbury og alvorlig skadet tre personer».

Representanter for den britiske regjeringen har flere ganger slått fast at det er snakk om den sovjetutviklede giften novitsjok.

OPWC skriver også at stoffet var av «høy renhet», men har ikke undersøkt hvem som står bak angrepet.

Utenriksminister Boris Johnson er imidlertid tydelig.

– Det er ingen tvil om hva som ble brukt, og det finnes ingen alternativ forklaring på hvem som sto bak. Bare Russland har midlene, motivene og historikken, sier Johnson.

Ute av sykehus

Granskningen er blitt gjennomført på anmodning av britiske myndigheter etter nervegiftangrepet på Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury 4. mars. Julia Skripal er nå utskrevet fra sykehus. For faren er tilstanden fortsatt alvorlig.

Den britiske regjeringen har tydelig plassert skylden hos Russland og har fått støtte fra en rekke vestlige land. Enkelte, blant andre opposisjonsleder Jeremy Corbyn, har imidlertid advart mot å trekke forhastede konklusjoner, noe som har utløst en stor debatt.

Russerne benekter all skyld. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har til og med hevdet at May har satt i gang spillet for å ta fokus bort fra egne problemer med «brexit».

