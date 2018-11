Tirsdag kveld innkalte statsminister Theresa May de viktigste nøkkelstatsrådene, én etter én, for å lese teksten.

Onsdag er det ventet at May vil legge fram avtaleutkastet når hele regjeringen innkalles til ekstraordinært møte, skriver avisene The Times og The Telegraph.

Deadline onsdag natt

EU og Storbritannia har de siste dagene forhandlet dag og natt for å forsøke å få de siste detaljene på plass.

Håpet har vært å oppnå enighet om et avtaleutkast i tide til å kunne innkalle til et ekstraordinært EU-toppmøte i slutten av november. Fristen var satt til klokken 24.00 onsdag.

Nå ser det ut til å lykkes med et nødskrik. Dersom partene ikke hadde kommet til enighet nå, ville det drøyet til midten av desember før stats- og regjeringssjefene fikk anledning til å diskutere avtalen, noe som ville økt risikoen for en «no deal»-scenario.

Trolig toppmøte i slutten av november

I en uttalelse fraDowning Street heter det: « Regjeringen vil onsdag få anledning til å lese utkastet som forhandlingsteamet i Brussel er blitt enige om». Det er altså utkastet som er forhandlet frem av EUs og Storbritannias sjefsforhandlere -på teknisk nivå. Forhandlingene vært ledet av EUs sjefsforhandler Michel Barnier, og på britisk side har forhandlingene vært ledet av Dominic Raab.

Men det er fortsatt en lang vei frem til en endelig skilsmisse avtale. Parallellt med at den britiske regjeringen skal godkjenne teksten, vil den tekniske avtaleteksten også blir forelagt EUs 27 ambassadører. Dersom alle EU-landene stiller seg bak avtaleteksten, vil det trolig bli innkalt til et formelt EU-toppmøte, trolig søndag 25.november.

Først da vil EUs stats- og regjeringssjefer godkjenne avtalen.

Fortsatt mange hindre igjen

Men det er fortsatt mange hindre igjen, og de fleste og høyeste er på britisk side. Teksten i skilsmisseavtalen må godkjennes, både av den britiske regjeringen og av parlamentet. Dersom EU ikke har kommet britene betydelig i møte de siste dagene, er det ingenting som tyder på at regjeringen vil klare å få avtalen godkjent i det britiske parlamentet.

I Theresa Mays regjering er det også full splittende. Senest fredag forlot en ny minister regjeringen. Transportminister Jo Johnson, bror av ikke ukjente Boris Johnson, trakk seg som minister. Han mener avtalen ikke holder mål, og at den ikke er i nærheten av det britiske regjeringen lovet det britiske folk å levere på etter folkeavstemningen.