Mørke skyver, lett regn. Været i Paris i formiddagstimene søndag kledde på mange måter markeringen. Alvorstung og dyster.

Symbolikken ble forsterket da verdens mektigste statsledere marsjerte sammen, de fleste kledd i sort, oppover paradegaten Champs-Élysées, mot Triumfbuen.

Våpenhvilen mellom partene trådte i kraft klokken 11 den 11.11 i 1918. Det markerte slutten på første verdenskrig. På nøyaktig på samme tidspunkt startet søndagens markering.

Yves Herman / Reuters/ NTB scanpix

Fakta: Dette var programmet i Paris søndag Klokken 11.00: Stor minnemarkering og seremoni ved Triumfbuen. Seremonien skjer på nøyaktig samme tidspunkt som våpenhvilen inntraff for 100 år siden, altså 11.11 klokken 11, i 1918. Klokken 11.55: Tenning av flamme på graven til den ukjente soldats grav. Ett minutts stillhet. Klokken 13.00: Lunsj for statslederne i Elyséepalasset. Klokken 15.00: Angela Merkel vil åpne «Paris Peace Forum», en tredagers fredskonferanse med 900 deltagere. Erna Solberg vil holde tale søndag.

Macron advarer: «Nasjonalismen sprer seg som en spedalskhet

Frankrikes president, Emmanuel Macron holdt hovedtalen ved markeringen.

Han har den siste uken trukket opp noen dystre fremtidsscenarioer.

– Jeg er skremt av likhetene mellom tiden vi nå lever i og mellomkrigstiden. Nasjonalismen er en spedalskhet som brer seg over hele verden, har han advart flere ganger.

Ludovic Marin / AP/ NTB scanpix

I søndagens tale gjentok han det samme budskapet:

– La oss bygge håp, heller enn å bruke vår frykt mot hverandre, oppfordret presidenten i sin tale under seremonien.

– Gamle demoner har igjen kommet opp til overflaten. Historien er i ferd med å hjemsøke oss, sa Macron.

Macron har ønsket at verdens statsledere skulle reise fra Paris med noe mer enn bare en «goody-bag» i kofferten. Derfor har han også invitert til en stor tredagers fredskonferanse, hvor budskapet er at verden trenger mer internasjonalisme og globalt lederskap.

Ludovic Marin/ Reuters/ NTB scanpix

Men allerede før den store konferansen åpnet, varslet Donald Trump at han ikke ville være til stede. De to statslederne representerer motpolene i dagens syn på internasjonalt lederskap, et globalt versus et nasjonalt lederskap.

Hva har vi lært?

Norge deltar med ikke mindre enn «tre statsministre» i Paris: Nåværende regjeringssjef Erna Solberg og de tidligere statsministrene Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland. De to sistnevnte stiller i kraft av generalsekretær i NATO og generalsekretær i Europarådet.

Vi ba Stoltenberg, Solberg og Jagland gi sin analyse fra Paris:

Artikkelen fortsetter under svarene.

Den aller viktigste lærdommen

Philippe Wojazer /Reuters/ NTB scanpix

Den nåværende og de to tidligere norske statsministrene er enige om den viktigste lærdommen: På ruinene av første og andre verdenskrig har verdenssamfunnet bygget institusjoner som har ett overordnet formål, nemlig å hindre krig. FN, EU, NATO og Europarådet er det viktigste bolverket mot ny krig og konflikter.

Så er pessimismen mellom Stoltenberg, Solberg og Jagland noe ulikt fordelt. Thorbjørn Jagland er mest pessimistisk. Han deler Macrons dystre analyse rundt nasjonalismens fremvekst i Europa:

– Lederne før 1. verdenskrig ble kalt «søvngjengere». De gikk i søvne inn i krigen uten evne til å gripe inn. Utenrikspolitikk ble erstattet av militarisme og nasjonalisme.

– Vi ser dessverre mye av det samme i dag: Trompetene blåser og fanene vaier i alle leire. Rustningskappløpet skyter fart, internasjonale avtaler faller og nasjonalismen er på skremmende fremmarsj i Europa og USA, sier Jagland.

– Vi må være forberedt på det uforutsette

Ian Langsdon/ AP/ NTB scanpix

NATOs generalsekretær er opptatt av at vi ikke må ta freden for gitt.

– Det vi ikke må glemme, er hvor uforutsigbar verden er. Hvor dårlig vi er til å spå. De færreste spådde Berlinmurens fall, eller 9/11. Eller Russlands annektering av Krim.

– I stedet for å spå – som vi gjør feil hele tiden – så må vi være forberedt på det uforutsette. Vi må ha høyere beredskap, reagere raskere, er NATO-sjefens svar.

– Det blir sagt at vi i vår tid lever i dyp fred. Vi har levd så lenge at vi ikke kan forestille oss krig. Den viktigste lærdommen er derfor at fred ikke er noen selvfølge og at vi må trygge freden hver dag, sier han.

NATO-sjefen advarer mot å ta freden for gitt. – Vi lever i det noen faller dyp fred. Vi klarer ikke forestille oss krig.

– Jeg er bekymret

Også statsminister Erna Solberg deler Macrons uro og økende fykt for nasjonalisme. Søndag inviterte hun norsk presse frokost i den norske residensen i Paris:

Eirin Hurum

– Jeg er bekymret over at nasjonalismen drives frem av ledende politikere i Europa. At det er regjeringer som åpenbart ikke ønsker å følge reglene. Den manglende viljen til å innordne seg fellesskapet, er vanskelig, sier Erna Solberg.

– Men jeg er likevel optimist. Oppslutningen om EU, spesielt blant unge europeere, er økende, sier hun.