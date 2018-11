41 døde etter bombeangrepet i Mogadishu

106 andre er skadet etter at tre bilbomber gikk av i Somalias hovedstad.

– De fleste av de omkomne var sivile, og nesten 20 av dem døde i minibusser som kjørte forbi da bombene eksploderte, sier politiets talsperson Ibrahim Mohamed.

Ifølge somalisk politi utløste medlemmer av den ytterliggående islamistgruppa Al-Shabaab to bomber rett utenfor Sahafi Hotel, et populært sted for regjeringsmedlemmer og andre somaliske samfunnstopper.

En tredje bombe gikk av i en bil på en parkeringsplass i nærheten av hotellet.

To Al-Shabaab-medlemmer som kjørte to av bilene, ble drept i eksplosjonene, mens fem andre medlemmer ble drept av sikkerhetsstyrker før de kom inn i hotellet, ifølge politiet.