De hadde vært på en restaurant i 95. etasje da de gikk inn i heisen. En av de høyeste skyskraperne i Chicago, kjent som John Hancock-bygningen, er 344 meter høy.

Seks personer – et mexicansk ektepar, to jusstudenter og to andre, blant dem en gravid kvinne – fikk raskt en mer dramatisk heistur i skyskraperen enn de hadde ventet.

Det var lokalavisen The Chicago Tribune som først omtalte saken.

– Jeg trodde vi kom til å dø

Jaime Montemayor (50) var i heisen sammen med sin kone, Maña, da de plutselig hørte en høy lyd.

– Vi gikk nedover, og så kjente jeg at vi begynte å falle, og så hørte jeg en lyd – clack, clack, clack, clack, clack, clack, forteller han.

Da støvpartikler begynte å sive inn i heisen, skjønte han at noe var alvorlig galt.

– Jeg trodde vi kom til å dø, sier han og forteller at de holdt rundt hverandre og ba.

En av de andre i heisen var en jusstudent fra Northwestern University som forteller at alle begynte å få panikk: Noen skrek, andre gråt.

Katy Martinez/via REUTERS

Brannmennene fant ikke frem – tok tre timer

Et sted mellom 11. og 12. etasje bråstoppet heisen.

– Vi trodde vi bare hadde falt noen få etasjer, men vi endte opp med å falle 84, sier den ene jusstudenten.

Etter at de stoppet, tok det rundt 45 minutter før brannvesenet fikk kontakt med folkene i heisen, men problemene var på ingen måte over.

De innestengte visste ikke hvor de var. Derfor var det vanskelig å kartlegge og finne frem til hvor de var. Det viste seg at de hadde stoppet i en såkalt «blind etasje», uten dører som brannmennene kunne komme seg inn gjennom.

Brannmennene måtte til slutt slå seg gjennom en vegg rundt 10. etasje for å nå tak i de innestengte menneskene. Da hadde det gått rundt tre timer.

– Den eneste andre muligheten hadde vært tau fra 97. etasje, og det hadde ikke vært trygt, sier talsperson Larry Langford til The Chicago Tribune.

Ingen av de seks ble skadet, men en av dem ble behandlet for et angstanfall som følge av hendelsen.

Katy Martinez/via REUTERS

Kabel røk

I etterkant viste det seg at én av kablene som holdt heisen, hadde røket. Heldigvis holdt de andre kablene slik at heisen ikke kræsjet.

Utover det er det så langt ikke klart hva som er grunnen til nestenulykken, men en etterforskning er igangsatt. Ifølge en talsperson for brannvesenet i Chicago ble heisen sist inspisert i juli i år.

Tilsammen tre heiser i bygningen er stengt enn så lenge.

The Washington Post har mandag forsøkt å kontakte daglig leder i bygningen, men uten hell.