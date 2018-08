Trump ga Infantino varm velkomst – ga pressen rødt kort

Trump fortalte deretter at hans 12 år gamle sønn er en stor tilhenger av fotball og omtalte fotball-VM som «muligens det største sportsarrangementet i verden».

– Soccer er et spill, du kaller det nok fotball. Men her, kanskje på et tidspunkt så endrer de navn, jeg vet ikke. Vi får se. Men det funker bra uansett, sa Trump til Infantino.

Infantino på sin side sa at FIFA vil sørge for å bistå med en fantastisk turnering i 2026. og ga Trump to fotballtrøyer i gave. Den ene med presidentens navn og tallet 26, den andre med nummer 45, ettersom Trump er USAs 45. president. Trump fikk også et gult og et rødt kort av fotballpresidenten.

– Dette kan bli nyttig, jeg vet ikke, de er til din neste pressekonferanse, sa Infantino spøkefullt til presidenten, som med en gang rettet det røde kortet mot den oppmøtte pressen.