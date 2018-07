Kvikk Lunsj-konkurrent får ikke ha enerett på «de fire fingrene»

Nestlé får ikke lov til å registrere «fire finger»-formen til sin sjokolade Kit Kat som et varemerke. Det vedtok EU-domstolen onsdag.

Det er gode nyheter for den norske sjokoladen Kvikk Lunsj.

Lang sjokoladekrangel

Krangelen mellom KitKat-produsent Nestlé og Cadbury – som sammen med Freia eies av amerikanske Mondelez- har pågått lenge.

Kvikk Lunsj ble laget første gang i 1937, mens KitKat kom den norske sjokoladen to år i forkjøpet, i 1935. I 65 år var ikke det et problem.

I 2002 forsøkte derimot Nestlé for første gang å registrere formen – de velkjente fire «fingrene» – som et varemerke, ifølge BBC.

I forbindelse med rettskrangelen gjennomførte den britiske avisen The Guardian i fjor en smakstest mellom de to. Den vant Kvikk Lunsj overlegent.

Kunne ikke bevise EU-gjenkjennelse

Nestlé fikk etter mye frem og tilbake godkjent formen som varemerke i 2006, men konkurrenten Mondelez har senere påklaget avgjørelsen.

EU-domstolen avviste onsdag Nestlés anke av en tidligere rettsavgjørelse som ikke hadde gått i den sveitsiske mat- og drikkevaregigantens favør.

Retten argumenterte blant annet for at Nestlé ikke kunne bevise at denne sjokoladeformen var kjent som KitKat i hele EU.

Nestlé kunne ikke bevise at dette var tilfelle i Belgia, Irland, Hellas og Portugal, skriver E24.