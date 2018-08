Den israelske avisen Israel Hayom skriver at landets statsminister Benjamin Netanyahu «irrettesatte» Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide under møtet i Jerusalem søndag.

Ifølge avisens kilder skal Netanyahu ha tatt opp det han mener er Norges innblanding i det israelske rettssystemet gjennom pengestøtte til Flyktninghjelpen.

Avisen skriver at Netanyahu ba Søreide om å «stoppe finansieringen av frivillige organisasjoner som angriper sionismen og staten Israel», og at å «la et land angripe et annet land på en slik måte er helt uakseptabelt».

Til angrep på Flyktninghjelpen

Kritikken har bakgrunn i en rapport fra NGO Monitor, en israelsk organisasjon som jobber med å overvåke frivillige organisasjoners arbeid i Midtøsten.

Der hevdes det at Flyktninghjelpen bruker sitt rettshjelpsprogram til aktivt å «overlesse» det israelske rettssystemet med saker og underskriftskampanjer mot den israelske regjeringen.

NGO Monitor hevder sakene i stor grad tas opp med bakgrunn i politiske, og ikke humanitære, hensyn.

Rapporten siterer en anonym kilde, som hevdes å ha tilknytning til Flyktninghjelpen, på at organisasjonens strategi er å «utnytte juridiske rammeverk» til å manipulere israelsk politikk, og «forstyrre det israelske rettssystemet» ved å «øke arbeidsmengden til domstolene og Høyesterett så mye at det skaper blokkering.»

Også Storbritannia og EU kritiseres for å bidra med pengestøtte til Flyktninghjelpens arbeid.

– Sintere enn normalt

Det er journalist Ariel Kahana som har skrevet artikkelen i Israel Hayom. Han har også jobbet sammen med NGO Monitor på rapporten.

– Vår research viser at europeiske land indirekte involverer seg i israelsk politikk gjennom sin støtte til frivillige organisasjoner, sier Kahana til Aftenposten.

Han sier det er vanlig at statsminister Netanyahu tar opp dette spørsmålet når han møter europeiske ledere. Men ifølge Kahana skal flere selvstendige kilder ha bekreftet at temaet ble diskutert i «mer enn 45 minutter» på møtet med Søreide.

– Ifølge mine kilder var statsministeren sintere enn normalt, hevder Kahana.

UD: – Spekulasjon

Søreide skal ha svart at Norge ikke er engasjert i antiisraelske aktiviteter, men i humanitær bistand, ifølge Israel Hayom, som er en gratisavis med Israels største opplag.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i Utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken i Israel Hayom.

– Vi har merket oss artikkelen, men har ingen kommentar til møtet utover det som er sagt i mediene. Vi kommenterer ikke denne typen oppslag med spekulasjon rundt lukkede møter, sier Andersen.

Ikke blitt kontaktet av israelske myndigheter

Leder for medieseksjonen i Flyktninghjelpen, Tuva Raanes Bogsnes, sier det er vanskelig for dem å kommentere saken.

– Vi var ikke til stede på møtet og er heller ikke blitt konfrontert med kritikken av israelske myndigheter. Uten å vite særlig mye om innholdet i kritikken, blir det derfor vanskelig for oss å kommentere den, sier Raanes Bogsnes.

Hun legger til at Flyktninghjelpen er stolt av sitt rettighetsarbeid i Israel og Palestina og sier de ikke har fått indikasjoner på misnøye fra israelske myndigheter.

Tok opp innreisenekt

Til norske medier sa Søreide at hun hadde tatt opp Israels arrestasjon av fem nordmenn som i forrige uke forsøkte å ta seg inn på Gaza med båt.

Fartøyet Al-Awda, som tidligere het Kårstein, skulle til Gaza med medisinsk utstyr. Israel har i flere år blokkert fartøy fra å seile inn til Gaza. En rekke aktivister har utfordret blokaden ved å forsøke å seile gjennom.

Denne uken ble også en gruppe norske ungdommer som skulle på studietur til Israel i regi av Palestinakomiteen, nektet innreise.

– Jeg formidlet vårt standpunkt om at vi opplever det som uforståelig at norske borgere som deltar i bistandsprosjekter, blir nektet innreise til Israel og områder på palestinsk side. Vi mener denne praksisen er uklok, sa Eriksen Søreide til NTB søndag.

Forbereder møte

Søreides besøk til Israel og Palestina er del av forberedelsene til neste møte i Giverlandsgruppen, som skal avholdes i New York i september.

Norge har formannskap i gruppen, som har som mål å bygge palestinske institusjoner og styrke den palestinske økonomien.

Israel Hayom skriver at Søreide og Netanyahu, i tillegg til å ha diskutert situasjonen i Gaza, er blitt enige om å utvide det bilaterale samarbeidet om innovasjon.