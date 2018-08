Putin er i hastemøte i Berlin. Han og Merkel har fått en felles fiende.

Lørdag er Russlands president Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Angela Merkel i møte. Det skjer i den tyske regjeringens representasjonsbolig utenfor Berlin. Tema for samtalene er konflikten i Øst-Ukraina, situasjonen i Syria og en felles gassrørledning.

– Jeg er av den oppfatning at kontroversielle temaer bare kan løses i og gjennom dialog, sa Merkel da hun og Putin møtte pressen i forkant av møtet som pågår ved 20-tiden lørdag kveld.

Møtet ble avtalt på kort varsel, ifølge den russiske presidentadministrasjonen.

Kommentatorer i Russland og Tyskland fremholder at det skjedde fordi Tyskland og Russland deler en felles skjebne: Begge kommet under hardt press fra USA.

Felles interesser

USA innførte tøffe økonomiske sanksjoner mot Russland etter anneksjonen av den ukrainske halvøya i mars 2014, og siden er det kommet stadig nye runder med straffetiltak. Men også Tyskland opprettholder sanksjoner mot Moskva.

– Jeg ser ikke på dette møtet som et signal om bedre forbindelser mellom Moskva og Berlin, men i økende grad har de felles interesser der de ønsker å samarbeide, hevder Stefan Meister fra Det tyske rådet for utenrikspolitikk i Berlin overfor The New York Times.

KEVIN LAMARQUE / Reuters / NTB scanpix

Skyllebøtte fra Trump

Også Tyskland har fått merke amerikanernes vrede. USA har innført straffetoll på tysk aluminium og stål, og Tyskland er det landet i Europa som Trump har kritisert heftigst. Den amerikanske presidenten misliker sterkt at Berlin bruker så lite penger på forsvaret og at Tyskland har så stort eksportoverskudd overfor USA – langt større enn Kina.

I forbindelse med NATO-møtet i juli kom også Trump med en skyllebøtte mot Tyskland fordi Berlin samarbeider med Moskva om en ny gassrørledning.

USA trakk seg også fra atomavtalen med Iran, til tross for sterke protester fra Russland og EU. Russiske analytikere mente at det kan gi muligheter for økt samarbeid mellom Russland og EU-landene.

Mikhail Klimentyev / AP / NTB scanpix

Putins hodepine er Syria

Det største problemet i russisk utenrikspolitikk nå er gjenoppbyggingen av Syria og retur av flyktninger til det krigsherjede landet. Det er kanskje den viktigste årsaken til at Putin drar til Tyskland, skriver det russiske tidsskriftet Republic.

Russlands militære engasjement i Syria har bidratt til å sikre makten til president Bashar al-Assad. Etter å ha vunnet den militære kampen, ser Moskva nå et land som ligger i ruiner og frykter at det skal bli sittende alene med regningen for å gjenoppbygge Syria, skriver den anerkjente analytikeren Vladimir Frolov.

Russland har brukt en hemmelig kommunikasjonskanal som Moskva og Washington har opprettholdt. Gjennom den har russerne foreslått at de to landene skal samarbeide om å gjenoppbygge Syria og flyktninger, skriver Reuters.

Forslaget er imidlertid blitt tatt dårlig imot i Washington. USA har gjort det tydelig at det kun vil bidra med dollar etter at man har funnet en politisk løsning på den syv år gamle konflikten. Det inkluderer blant annet nye valg som FN skal ha overoppsyn med.

Tyske bidrag?

Merkel kan imidlertid være mer åpen for å bidra til en gjenoppbygning av Syria, også før man får på plass en politisk løsning, mener Frolov. Årsaken er at forbundskansleren fortsatt er under press fordi hun var med på å åpne dørene for så mange syriske flyktninger for tre år siden.

Derfor kan Merkel være interessert i å bidra til Putins plan slik at noen av flyktningene reiser hjem, tror Frolov.

Her er flere artikler om Russland: