Ljusdals kommune har opprettet midlertidige boliger for de mellom 70 og 90 personene som har forlatt sine hjem i tettstedet Kårböle.

Egon Botin og hans familie eier en gård i et av tettstedene i Ljusdal kommune.

– Da jeg hørte sirenene nede på veien, forsto jeg at vi måtte evakuere, forteller Botin til Aftenposten.

Hans O. Torgersen

Botin har vært forberedt på at det kunne skje helt siden lørdag.

– Vi kom opp fra Vestkysten på lørdag, og da så jeg så røyk og varslet brannvesenet. Den brannen ble slukket, men så har den blusset opp igjen, forteller han.

Familien driver med utleie til fisketurister og venter lørdag gjester fra Tyskland. Nå forsøker Botin å få kontakt med dem for å fortelle at oppholdet må avlyses.

Löfven: Svært alvorlig brannsituasjon

Torsdag ettermiddag pågår totalt 49 branner rundt om i Sverige, ifølge SVT. 15 av brannene er utenfor kontroll, opplyste Sveriges statsminister Stefan Löfven under en pressekonferanse torsdag.

– Brannsituasjonen i Sverige nå er veldig alvorlig, fastslo Löfven under pressekonferansen i Gävleborg.

Spesielt hardt rammet er Härjedalen, Älvdalen og Ljusdal. På sistnevnte sted har brannen firedoblet seg på ett døgn.

I Härjedalen og Dalarna er henholdsvis 60 og 40 bosteder blitt evakuert, mens 120 personer er evakuert i Hälsingland. I tillegg er rundt 30 personer blitt beordret til å evakuere bygda Finneby, ifølge Sveriges Radio.

Hans O. Torgersen

Jerker Blomqvist og kona Birgitta måtte også evakuere i all hast torsdag, sammen med datter, svigersønn, barnebarn og to hunder.

– Er du nervøs for hva som nå skjer med gården?

– Nei. Jeg tror ikke at brannen sprer seg så langt. Vi bor dessuten bare 75 meter fra vannet, men man kan aldri vite, sier Bodin.

Tykk røyk

Da Aftenposten kjører inn mot Ljusdal kommunesentrum torsdag kveld, ligger røyken som et tykt lag i luften og skygger for solen. Kommunesentrum ligger sør for brannen som sprer seg nordvestover.

Operativ leder for slukkingen av brannen i Ljusdal, Hans Nornholm sier til Sveriges Radio P4 Gävleborg torsdag kveld at de har hatt god effekt av de italienske skogbrannflyene.

TT NEWS AGENCY / Reuters

– Vi har absolutt ikke kontroll over brannen, men vi har ikke lenger de raskt eskalerende frontene som vi hadde tidligere, sier Nornholm.

Han understreker at det fortsatt brenner kraftig.

Slukningsarbeidet er krevende på mange måter. En reporter fra Sveriges Radio P4 som har vært med brannmannskap inn i områdene de driver med slukking, forteller at brannen ødelegger røttene på trærne, slik at de går i bakken. Etterslukkingen innebærer dermed stor risiko for brannmennene.

Største brann i landet siden 50-tallet

Det svenske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (MSB) bekrefter ovenfor Sveriges Radio at det totale området som brenner i Sverige, nå er den verste brannen siden 50-tallet. Den er også større enn brannen i Västmanland i 2014. Da gikk 140.000 mål skog med.

Maja Suslin / TT / NTB scanpix

Bare i områdene i Gävleborg, Jämtland, Dalarna og Norrbotten står områder på tilsammen over 200.000 mål i brann.

Ljusdal er hardest rammet, der opplyser Sveriges Radio at et område på 100.000 mål står i brann. Det er en dobling siden onsdag.

– Det er veldig urovekkende at den har spredt seg så fort, sier beredskapssjef Torbjörn Wannqvist til SVT Gävleborg.

Hjelp fra EU og nabolandene

Ifølge Aftonbladet er to italienske brannfly satt inn i slukningsarbeidet i Härjedalen og Ljusdal. I tillegg har Frankrike lovet å bidra med ytterligere to fly.

Torsdag ettermiddag opplyste Britta Ramberg i MSB at Tyskland stiller opp med tre helikoptre, og Litauen setter inn et brannfly.

TT NEWS AGENCY / Reuters

– Samarbeidet med EU og nabolandene er en sentral del av slukningsarbeidet, sa statsminister Löfven under pressekonferansen.

Norge har lånt ut tilsammen ti skogbrannhelikoptre. I tillegg bistår frivillige brannfolk fra Trøndelag. Fra nabolandet i sør kommer 22 danske brannmenn til unnsetning i løpet av torsdag.

Regjeringen får kritikk for beredskapen

Opposisjonen er svært kritiske til skogbrannberedskapen i Sverige. Flere partier ønsker å kalle inn til et ekstraordinært møte i den svenske forsvarskomiteen.

– 70 prosent av Sverige består av skog. Men vi har ikke vårt eget brannfly, helikopterbehovet er akutt og det finnes ingen koordinering av statlige brannslukningshelikoptre, sier Mikael Oscarsson i Kristdemokraterna.

Hans O. Torgersen

Partiet er et av fire sentrum-høyrepartier som retter kritikk mot regjeringens håndtering av de rundt 50 skogbrannene som nå herjer i Sverige.

Löfven understreket under pressekonferansen at landet befinner seg i en ekstraordinær situasjon med lite regn og en lang varmeperiode.

TT NEWS AGENCY / Reuters

– Dette øker landets sårbarhet. Vi må øke vår beredskap så vi er forberedt på mer ekstremt vær, sa han, men understreket at det nå først og fremst handler om å slukke brannene.

Noe av kritikken har gått på hvorfor Sverige ikke har spesialutstyrte brannfly slik Italia har. Til det antydet Löfven at det er bedre å utveksle ressurser på tvers av landegrensene.

– Disse flyene ville blitt stående på bakken over lengre perioder. Flyene som kommer nå, er mer profesjonelle, sa Löfven.