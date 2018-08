Fengselsdirektøren beordret vokterne til å filme torturen av den innsatte. Det fikk Putin til å reagere.

Jevgenij Makarov skal ha vært en gjenstridig fange i fengselet som ligger i byen Jaroslavl, 27 mil nordøst for Moskva. Han brøt reglene, kranglet med vokterne og sendte skriftlige klager på alt mulig. Et munnhuggeri med fengselsbetjentene var dråpen som fikk begeret til å renne over.

Fengselsdirektøren ga ordre om at Makarov skulle få en oppdragende leksjon. For å sikre at vokterne utførte ordren korrekt, ba han dem også om å filme det, ifølge politietterforskningen som ble viderebrakt av TV Dozjd.