Avis: Trump-advokat etterforskes for banksvindel

New York Times skriver at føderale myndigheter gransker lån på over 20 millioner dollar som taxiselskapene Cohen og familien eier, skal ha mottatt. De undersøker om Cohen blant annet oppga feil informasjon om egen formue for å få innvilget lånene, ifølge avisen.

Han er i tillegg under etterforskning for å ha betalt kvinner for å stanse historier om Trump i forkant av valgkampen i 2016.

Det kan i løpet av måneden bli reist siktelser mot 52-åringen, opplyser kilder med kjennskap til saken til avisen.

FBI foretok en razzia av Cohens kontor i april etter henvisning fra spesialetterforsker Robert Mueller, som undersøker om Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne om å undergrave Demokratenes kandidat Hillary Clintons valgkamp.

Cohen har ikke lenger noe med presidenten eller administrasjonen å gjøre.