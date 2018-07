– Her er det fullstendig kaos. Vi er nå tusen Ving-passasjerer som er plassert inn på et hotell. Det er folk overalt, og vi får ingen informasjon. Flere har vært rasende, sier en av de mange som skulle reise med Ving fra Rhodos til Bergen til Aftenposten mandag formiddag.

Han og familien har tilbrakt natten på gulvet i en hotellresepsjon sammen med mange andre frustrerte nordmenn.

De store forsinkelsene startet søndag, da den internasjonale flyplassen på Rhodos fikk problemer med bagasjesystemet. De melder på sine hjemmesider at tekniske problemer hos en tredjepart er grunnen til forsinkelsene.

En stund skal de ha sjekket inn bagasjen manuelt med penn og papir.

Tipser

Det skal ifølge VG være timelange køer til og fra flyplassen på Rhodos, samt at andre fly på vei til øya er blitt omdirigert til Dalaman i Tyrkia.

Flere av de Aftenposten har vært i kontakt med forteller at det er lite informasjon å få fra reseiselskapene.

Innsjekkingen er åpen igjen

Informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff, sier til Aftenposten mandag formiddag at de forstår frustrasjonen til de reisende. De har selv slitt med å få informasjon fra flymyndighetene på Rhodos.

– Vi skjønner at folk er frustrerte og har hatt en tøff natt. Vi har prøvd å gi informasjon til våre kunder gjennom internett, men det har ikke vært så mye å gi fordi vi ikke har hatt tilgang på det selv, sier Røhr-Staff.

Hun forteller at innsjekkingen på flyplassen nå er åpen igjen. Foreløpig har imidlertid ingen fly forlatt øyen med norske passasjerer om bord.

– Vi håper at vi får av gårde fly med våre reisende i løpet av dagen, men det er en skikkelig utfordring. Vi jobber for å finne flyløsninger og hvordan vi skal stokke kabalen, sier informasjonssjefen.

Hun kan ikke si sikkert når alle de 1182 norske Ving-kundene som er berørt, vil være hjemme igjen. Alle de reisende loves kompensasjon, slik de har krav på, selv om Ving understreker at problemene ikke er deres feil.

Apollo-reisende får fly i morgen tidlig

De 221 passasjerene som reiste med Apollo har på sine side nå fått booket et fly tirsdag morgen fra Rhodos.

– De får beholde hotellrommene de fikk utdelt i går kveld nok en natt, og får lunsj og frokost, forteller pressevakt i Apollo Tonje Løkaas Fossum til Aftenposten.

De har holdt sine kunder oppdatert via SMS forteller Løkaas Fossum.

– Vet bare at vi er på Kreta

Mens mange frustrerte ferierende ikke kom seg hjem, var det heller ikke mulig å komme seg til flyplassen på Rhodos.

Jan Helge Mathisen (22) og fem kompiser skulle egentlig landet på ferieøya søndag kveld.

– Vi fikk høre at det var kaos på flyplassen. Flyet vårt skulle mellomlande på Kreta for å fylle drivstoff slik at vi kunne sirkulere over flyplassen på Rhodos, forteller Mathisen.

Etter tre timers venting inne i flyet fikk de beskjed om at de måtte bli på Kreta.

– I femtiden i morges ble vi kjørt med buss til et hotell en og en halv time fra flyplassen. Jeg vet ikke hva det heter her en gang, jeg vet bare at vi er på Kreta, sier Mathisen.

Nå har de fått beskjed av reiseselskapet Apollon om å vente, og at de skal få 20–40 euro til mat. Nå håper de å slippe nok en natt på feil sted.

Privat

Passasjerer har blitt kjørt over med båt fra Tyrkia

– Nå står vi på flyplassen i Dalaman i Tyrkia. Her har vi sittet i hele natt, og sist gang vi fikk en baguette og vann var klokken fire i natt, sier Kristina Johansen fra Trondheim til adressa.no.

Hun er i et reisefølge med seks jenter på 17–18 år som søndag skulle reise til Rhodos.

– Vi fikk vite rett før vi landet at det var problemer på Rhodos flyplass, og at vi derfor ikke kunne lande der, sier Johansen.

Hun forteller om et kaos av varme, masse mennesker og forvirring. Hun sier også at to personer besvimte i folkemengden på den tyrkiske flyplassen.

Ving forteller til Aftenposten at deres passasjerer som måtte lande i Tyrkia i går kveld, i dag ble kjørt over med båt til Rhodos og skal nå være på plass på øyen.

Problemer med bagasjeinnsjekking

Søndag meldte den internasjonale flyplassen på Rhodos om tekniske problemer på sine hjemmesider.

– Passasjerer må regne med forsinkelser. For ytterligere informasjon bør passasjerene kontakte sitt flyselskap eller reisebyrå, het det.

Det var altså problemer med bagasjeinnsjekkingen som skapte forsinkelsene og flere fly ble kansellert.

– Umulig i høysesongen

Ving innrømmer at de hadde store problemer med å skaffe soveplasser til sine kunder etter kanselleringene.

– Det har vært en stor utfordring å få nok overnatting til alle. Det er umulig i høysesongen og fullt på alle hoteller, sa Røhr-Staff.

VG ble tipset om manuell innsjekk og timelange køer i Rhodos, samt andre på vei til flyplassen ble omdirigert til Dalaman i Tyrkia.

Passasjerene rådes fortsatt til å ta kontakt med flyselskaper eller reisebyråer for mer informasjon.

Sover i solsenger

– Folk sover overalt. På gresset på hotellets lekeland, i solsenger i hotellobbyen og i sofaer, sa Espen Rød Stordal fra Bergen til NRK.

Han, kona og de to barna fikk ikke hotellrom og måtte sove i resepsjonen.

– Situasjonen har vært amper, men det roet seg litt etter vi fikk beskjed om at vi får frokost, forteller Stordal.