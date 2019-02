Guaidó vil ikke utelukke amerikansk intervensjon i Venezuela

Juan Guaidó er leder i den folkevalgte nasjonalforsamlingen og har med støtte fra blant andre USA utropt seg selv til interimspresident. Rundt 40 land, inkludert rundt 20 i Europa, støtter Guaidó.

– Jeg vil gjøre alt som er nødvendig for å redde menneskeliv, sier han i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Han erkjenner at en eventuell intervensjon fra USA er «et svært kontroversielt tema», men vil altså ikke utelukke at han vil «godkjenne» et slikt scenario.

Bistand fra USA

Som midlertidig president har Guaidó blant annet bedt USA om humanitær bistand til befolkningen i Venezuela, men hjelpen har ennå ikke kommet fram siden militæret – som støtter president Maduro – nekter å slippe den inn i landet.

Guaidó sier 300.000 mennesker kan dø dersom landet ikke får den bistanden det desperat trenger,

– Vi vil gjøre alt som har en lavere sosial kostnad, som skaper styrbarhet og stabilitet, så vi kan takle nødssituasjonen og gjenopprette offentlige tjenester, sier han.

Mangel på vann og mat

Maduro har tidligere hevdet at den humanitære hjelpen er falsk, og at krisen i landet er «fabrikkert av USA» for å rettferdiggjøre en intervensjon. Ifølge Guaidó står 300.000 venezuelanere i fare for å dø dersom hjelpen ikke kommer fram.

Dårlige offentlige tjenester, som mangel på vann, strøm og transporttjenester er noen av Venezuelas største utfordringer, samtidig som det også mangler leger og medisiner på sykehus. Det er også mangel på basisvarer i landet.