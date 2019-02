Uber-sjåfør dømt til livstid for seks drap i USA

48 år gamle Jason Dolton erkjenner å ha skutt åtte og drept seks personer på tre ulike steder i løpet av fem timer mens han kjørte for Uber i 2016. Tirsdag ble han dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

I 18-tiden 20. februar 2016 skjøt han en kvinne som var ute med sine tre barn utenfor et leilighetskompleks. Kvinnen ble skadd, men overlevde.

I 22-tiden samme dag ble en 17-åring og faren hans skutt og drept ved en bilforretning. Bare 10 til 15 minutter senere ble ytterligere fire mennesker drept på en parkeringsplass ved en restaurant. De fire var kvinner i 60-70-årene. En 14 år gammel jente ble skutt i hodet, men overlevde.

Dolton har forklart i avhør at mobilappen hadde evnen til å kontrollere kroppen hans, og at det dukket opp et djevelhode som ga ham oppdrag når han trykket på Uber-appen på telefonskjermen sin. Han har imidlertid ikke forklart hvorfor han skjøt de åtte personene, men politiet har hele veien ment at de var tilfeldige ofre.

– Ti tusen dager i fengsel er langt unna det du fortjener. Jeg skulle på en måte ønske at det var mer. Du fortjener mer, sier politiadvokat Jeff Getting, og viser til at mannen er 48 år og har sannsynligvis 25 til 30 år igjen å leve.