Muellers kontor: Kan bevise kontakt mellom Stone og WikiLeaks

I dokumenter etterforskere har beslaglagt, kommer det fram kommunikasjon mellom Stone og Guccifer 2.0, et nettalias brukt av den russiske militære etterretningen GRU, og WikiLeaks, skriver CNN fredag.

Muellers etterforskere har tidligere anklaget Stone for å ha prøvd å komme i kontakt med WikiLeaks' Julian Assange i et forsøk på å finne ut hva Assanges hackere visste om Demokratene i forkant av 2016-valget. At denne kontakten har funnet sted, mener etterforskerne at de kan bevise.

Munnkurv

Fredag har en føderal dommer ilagt den vanligvis frittalende Stone delvis munnkurv i alt som kan knyttes til den pågående etterforskningen. Verken Stones forsvarere eller vitner og påtaleansvarlige får komme med kommentarer som kan påvirke potensielle jurymedlemmer.

Stone er Donald Trumps tidligere rådgiver og har vært en venn av presidenten i mange år. 66-åringen er tiltalt for å ha løyet til Kongressen, for å ha påvirket vitner og for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med kontakten med WikiLeaks. Kjennelsen fra dommer Amy Berman Jackson kommer etter at Stone har stått fram i flere intervjuer og slaktet Mueller og hans etterforskningsteam.

Stor etterforskning

Stone fikk presentert tiltalen i en føderal domstol i Washington for to uker siden. Han ble pågrepet i sitt hjem i Florida og har kommet med rasende kritikk mot Muellers anklager, som han hevder er politisk motivert.

Stone er den sjette medarbeideren fra Trumps valgkampapparat som blir tiltalt av spesialetterforsker Robert Muellers team. Mueller etterforsker russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Trump har gjentatte ganger nektet for at det pågikk noe samarbeid med Moskva og har stemplet Muellers gransking som en politisk heksejakt.