Skjenk i disse dager en tanke til de enslige, ugifte kinesiske kvinnene. Presset om å bli gift er så intenst at noen av disse «kvinnene som ble til overs» – merkelappen for dem som ikke er blitt gift innen slutten av 20-årsalderen – søker nå utveier for å unngå denne familie-trakasseringen.

Noen ber arbeidsgiveren om å få jobbe ekstra under Kinas største høytid, nyttår etter månekalenderen, som i år faller på 5. februar. Andre dikter opp kjærester.