Tyrkia kritiserer Kinas behandling av minoritetsgruppe

– Den systematiske assimileringspolitikken kinesiske myndigheter fører mot uigur-tyrkere, er en stor skam for menneskeheten, sier talsmann Hami Aksoy i Tyrkias utenriksdepartement i en uttalelse lørdag.

Den nordvestre Xinjiang-provinsen i Kina, hvor de fleste uigurene bor, har blitt satt under politisk overvåking de siste årene.

Opp mot 1 million uigurer og andre muslimske minoriteter er ifølge FN internert i leirer i Xinjiang. Kinesiske myndigheter omtaler interneringsleirene som «yrkesfaglige sentre» for mennesker som de mener står i fare for å slutte seg til islamske ekstremistgrupper eller separatistorganisasjoner.

– Hjernevasket

Men menneskerettsgrupper sier Kina prøver å assimilere minoritetsgruppen og undertrykker dens religiøse og kulturelle praksis, som står i konflikt med kommunistisk ideologi og den dominerende han-kinesiske kulturen.

– Det er ikke lenger en hemmelighet at mer enn en millioner uigur-tyrkere – som er utsatt for vilkårlige arrestasjoner – blir utsatt for tortur og politisk hjernevasking i konsentrasjonssentre og fengsler, sier Aksoy. Han legger til at uigurer som ikke blir arrestert, også er under press.

Tyrkia, som selv har fått kritikk for å ikke følge menneskerettighetene, ber det internasjonale samfunnet og FNs generalsekretær António Guterres «å ta effektive skritt for å avslutte den menneskelige tragedien som foregår i Xinjiang-regionen».

Flere muslimske land har ikke tatt opp uigur-behandlingen med Kina fordi de er viktige handelspartnere, ifølge AFP.

Fakta: Fakta om uigurene * Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folkegruppe som hovedsakelig bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina. * Utgjør 8,3 millioner av Xinjiangs 19 millioner innbyggere. * Kinesiske myndigheter har bidratt til at antallet hankinesere i området har økt til over 8 millioner de siste 60 årene, noe som har ført til sterke konflikter med den muslimske befolkningen. * Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene. Opptil én million er nå internert i omskoleringsleire, ifølge menneskerettsgrupper. * Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller uiguriske separatister. De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror. (Kilder: Landinfo, NTB, Wikipedia)

– Neglisjert

Lørdag døde en uigur, som var poet og musiker, i et fengsel i Xinjiang. Talspersonen for Tyrkias UD sier at dødsfallet har «styrket det tyrkiske folks reaksjon på de alvorlige menneskerettighetsbruddene i Xinjiang-regionen». Ifølge tyrkiske myndigheter ble han dømt til åtte år i fengsel for verk han har komponert.

I slutten av januar administrerende direktør Kenneth Roth i Human Rights Watch at Kinas behandling av minoriteten er det mest neglisjerte menneskerettsproblemet i verden akkurat nå.

– Hvis noen andre lands myndigheter hadde gjort noe slikt, ville det ha vakt internasjonal fordømmelse og kritikk fra hele verden. Men fordi det er Kina, med sin enorme økonomiske makt, så virker det som om landet slipper unna kritikk, sa Roth.