Elizabeth Warren vil bli kvinnen som velter Trump. – Dette er mitt livs kamp, sier hun til Aftenposten.

– Dette er akkurat det riktige øyeblikket å stille til valg! sier senator Elizabeth Warren til Aftenposten.

Stemmen hennes sprekker og er hes, selv om dette er den aller første helgen hun driver valgkamp. Warren (69) sier det betyr lykke, fordi hun også mistet stemmen da hun ble valgt til senator for første gang.

Vi har nettopp spurt henne hvorfor hun har kastet seg inn i valgkampen så tidlig. På nyttårsaften kunngjorde nemlig Warren at hun har tatt første formelle steg for å bli presidentkandidat i 2020. Dermed utløste hun startskuddet for valgkampen blant demokratenes største favoritter. Warren regnes som en av toppkandidatene ved siden av Joe Biden, Bernie Sanders, Beto O’Rourke og Kamala Harris.

Mange tror imidlertid opp mot 20 demokrater kan komme til å utfordre Trump. Så hvordan skal Warren skille seg fra mengden?

Her er de fem viktige elementer ved kampanjen hennes – hvorfor hun kan vinne, og hva som kan gå galt:

1. Det lønner seg å være først til mølla

Senatoren har ikke sløst med tiden. Fem dager etter kunngjøringen sin er hun allerede på plass i Iowa for å gjøre sin første valgkampstopp. Om et drøyt år skal de aller første stemmene avgis her, i delstatens spesielle caucus-system.

Hun blir møtt med stor entusiasme. På samtlige av de fire stoppene tropper det opp altfor mange mennesker til at alle kan få plass i lokalene. Det er et oppløftende tegn for Warren, for det er knapt noen velgere i hele USA som får oftere besøk av presidentkandidater enn de i Iowa.

Foran det lille møtelokalet i Storm Lake står det kø nedover hele kvartalet. Warren stiller seg opp på en bitte liten krakk og holder en liten ekstratale på utsiden for dem som ikke slipper inn. Etter at hun er ferdig, forteller hun Aftenposten at hun ikke kunne vente lenger med å melde seg.

– Hør her – jeg står virkelig i denne kampen med alt jeg har. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort hvis jeg ikke tok denne utfordringen nå. Så det var ikke noe poeng i å vente, sier Warren.

– Jeg er med helt ned til tåspissene. Dette er min livs kamp. Jeg har brukt hele min karriere på å forsøke å finne ut hvorfor middelklassen skrumper inn.

Men idealismen til side: Det er også andre store fordeler med å være først:

Hun kan hyre de beste folkene både nasjonalt og lokalt. Med så mange kandidater kommer det til å bli rift om de politiske talentene.

Hun kan begynne å samle inn penger. Warren har dessuten allerede over 100 millioner kroner på konto fra senatsvalgkampen i høst.

Hun får oppmerksomheten alene. Dermed kan hun få ut sitt budskap før alle drukner i konkurrenter.

Hun kan skremme bort potensielle rivaler. Blir forspranget for stort tidlig, kan det virke demotiverende på andre som vurderer en kampanje.

2. Hun må endre fortellingen om seg selv

– Jeg blir så irritert over den nedsettende måten mange snakker om Warren på! utbryter Elizabeth Leo. Hun og mannen Peter har vært tilhengere av den tidligere Harvard-professoren siden 2009. Da var de begge 24, gikk på jusstudiet og hadde nettopp opplevd at USA ble rystet av finanskrisen.

– Jeg ser stadig vekk at mediene beskriver henne som polariserende og krass. Det er jo helt feil og en hersketeknikk som ofte blir brukt mot kvinner. De gjentar et falskt narrativ til alle tror på det, sier Leo.

Mange ble skuffet da Warren bestemte seg for ikke å stille til valg i 2016. Hun har vært en helt for mange på venstresiden siden hun tok opp kampen mot finansbransjen og Wall Street etter krakket i 2008.

Det siste året har Warren vært et konstant mobbeobjekt for Donald Trump. Presidenten kaller henne Pocahontas, fordi hun en gang har hevdet å være delvis nedstammet fra indianere. Mobbingen førte til at Warren tok en DNA-test i høst og offentliggjorde resultatet. Mange mente det var et feiltrinn, og «lokalavisen» hennes, The Boston Globe, skrev i en leder at Warren burde holde seg borte fra valgkampen fordi hun var for splittende.

Fakta: Elizabeth Warren Warren er 69 år og utdannet jurist. Hun var professor i konkursrett ved Harvard i en årrekke. Hun representerer Massachusetts i Senatet. Warren var arkitekten bak forbrukerbyrået som ble opprettet etter finanskrisen i 2008, med den hensikt å beskytte forbrukere mot ulovlig og uetisk lånepraksis, blant annet. Byrået er siden blitt endret kraftig av Trump. Warren kunngjorde nyttårsaften at hun nedsetter en såkalt «exploratory committee» for å se på muligheten til å bli presidentkandidat. Det gir henne blant annet mulighet til å samle inn penger og ansette stab. Hun må formelt registrere seg som kandidat på et senere tidspunkt.

3. En outsider fra Oklahoma

– Jeg er ikke en profesjonell politiker, sier Warren flere ganger i løpet av møtet i Storm Lake.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stille til valg. Men jeg har én viktig misjon i livet: Jeg har skjønt at Washington bare fungerer bra for de store og mektige. Og ikke for alle oss andre.

Det er et must for alle som er presidentkandidat å bedyre at man er en outsider som ikke liker Washington. Selv Bernie Sanders og John McCain gjorde det, enda de begge hadde vært 25 år i Kongressen da de var kandidater i henholdsvis 2016 og 2008.

Men kan outsiderstempelet fungere for Warren? Hun har vært senator siden 2012. En av innvendingene mot henne er at hun tilhører Ivy League-eliten på Østkysten.

Så langt i den ferske valgkampen har hun lagt vekt på sin beskjedne oppvekst i en arbeiderklassefamilie i Oklahoma, og sin utdanning på offentlig universitet. Hun insisterer på at det ikke er kalkulert.

– Dette er ikke en kamp med utgangspunkt i en meningsmåling eller en konsulent som har rådet meg til hva jeg skal snakke om. Dette kommer fra hjertet og går helt tilbake til oppveksten min, sier Warren.

4. Valgbarhet kan bli et farlig prinsipp

– Jeg elsker Elizabeth Warren. Men hvis valget står mellom henne og en som Beto O’Rourke? Da vil jeg stemme på Beto, sier Beverly Evans (64), som sitter parat og venter med en «Elizabeth Warren 2020»-button på brystet.

– Grunnen til det er fryktelig trist. Men jeg kjenner folkene som bor rundt her. De kommer ikke til å stemme på en kvinne. Dessverre. Og det overordnede målet er å få Trump ut av Det hvite hus.

Et flertall av amerikanske kvinner (56 prosent) tror ikke USA vil velge en av dem som president i 2020, ifølge en meningsmåling fra Time.

Warren blir konstant omtalt som «splittende» og «kontroversiell». Det har lite rot i virkeligheten og er en kvinnefiendtlig holdning som repeteres i mediene og også rammer speaker Nancy Pelosi og andre kvinner i politikken i USA, skrev journalistikkprofessor Peter Beinart i magasinet The Atlantic nylig.

Andre mener imidlertid Warrens kjønn kan være en fordel. Velgergapet mellom kvinner og menn blir stadig større, og kvinner stemmer i økende grad demokratisk.

5. Til krig for middelklassen

– Problemet i USA er at folk får mindre og mindre muligheter, sier Warren.

– Dette rammer særlig de unge. Jeg kunne gå på offentlig skole som kostet 50 dollar i semesteret. Det kastet meg inn i middelklassen. Men ungdom i dag har ikke samme sjanse til avansement.

Kandidaten får dagens største applaus i Storm Lake da hun snakker om studiegjeld og hvordan store banker har lurt unge i gjeldsfeller. Gjeld, finans og kritikk av big business er temaet hun er aller mest komfortabel med og har ekspertise på. Hun vrir nesten alle svarene sine både på scenen og til pressen tilbake til dette.

Noen mener det kan gjøre henne for snever som presidentkandidat. Men Peter Leo (34) tror Warren er den som kan redde partiet og gi USA en fremtid.

– Jeg har ventet på henne i ti år. Demokratene har vært for opptatt av å løpe etter meningsmålinger. Men vi har ikke hatt noen som virkelig tør å stå opp og si hva vi må gjøre, selv om det innebærer endring, sier Leo. Han var kandidat til delstatsenatet i Iowa i høst, men tapte

– Men hvis Trump har lært oss noe de siste to årene, så er det at alt er mulig!

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om.