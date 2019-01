Kurdisk leder: Avtale med Assad-regimet er «uunngåelig»

– En løsning mellom den autonome administrasjonen og den syriske regjeringen er uunngåelig, fordi våre områder er en del av Syria, sier Redur Khalil, som er tilknyttet den kurdiskdominerte militsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF).

Situasjonen for de kurdiske gruppene i Syria er usikker etter president Donald Trumps uventede beslutning om å trekke de amerikanske styrkene ut av landet.

Kurdiske grupper har utgjort grunnstammen i SDF, som har vært USAs viktigste allierte i Syria. Gruppen har vært sentral i kampen mot IS, og kurderne kontrollerer nå rundt 30 prosent av landet.

De er imidlertid under press fra Tyrkia og tyrkiskstøttede opprørsgrupper. Tyrkia omtaler de kurdiske styrkene i SDF som «terrorister» som har bånd til den forbudte tyrkiske gruppen PKK. En tyrkisk offensiv mot kurderne i Syria har lenge vært ventet, men har ennå ikke startet.

Assad-allianse?

Etter at Trump besluttet å trekke amerikanske styrker ut av Syria, tyder mye på at kurderne nærmer seg en allianse med president Bashar al-Assads regime. I desember rykket syriske regjeringsstyrker inn i byen Manbij i Aleppo-provinsen, etter at de kurdiske styrkene inviterte dem inn.

– Forhandlinger med regjeringen om en endelig løsning for administrasjon av Manbij pågår, sier Khalil, og legger til at det er «positive tegn».

Han føyer til at hvis partene kommer frem til en løsning som beskytter Manbij-innbyggernes rettigheter, kan en lignende løsning tas i bruk i områder SDF kontrollerer i Deir al-Zor provinsen, øst for elven Eufrat.

Utplassering av syriske regjeringsstyrker langs den tyrkiske grensen kan ikke utelukkes, ifølge Khalil.

– Vi har fortsatt våre uenigheter med sentralregjeringen, og det trengs internasjonalt støttede forhandlinger, sier kurderlederen som føyer til at Russland kan fungere som garantist.

Senker tempoet

USAs planlagte tilbaketrekning fra Syria var antatt å skulle fullføres i løpet av noen uker, men siden er det kommet signaler om at tempoet skal dempes. Kraftige oppfordringer fra rådgivere, allierte land og representanter i Kongressen ser ut til å ha hatt en viss effekt på den amerikanske presidenten.

Den amerikanske sikkerhetsrådgiveren John Bolton reiser søndag til Israel for å dempe bekymringene for følgene av USAs syriske sorti. Fra israelsk hold er det uttrykt bekymring for at en rask tilbaketrekking åpner for at Iran øker sin innflytelse i Syria.

USAs utenriksminister Mike Pompeo drar neste uke på rundreise til åtte land i Midtøsten for å forsikre dem om at USA ikke vil svikte dem.