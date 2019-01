Fra i dag er domstolene i Saudi-Arabia forpliktet å melde fra til kvinner om at mannen har tatt ut skilsmisse, skriver BBC.

Kvinnelige advokater i landet håper det nye reglementet skal hindre at menn skiller seg fra sine koner uten å gi beskjed om dette, og at kvinners rettigheter dermed bedre ivaretas.

– Reglene sikrer kvinners rett til bidrag ved skilsmisse, og at fullmakter utstedt før skilsmissen ikke kan misbrukes, sier advokat Nisreen al-Ghamdi til Bloomberg.

Hassan Ammar / AP

Den nye loven skal være et ledd i kronprins Mohammed bin Salmans (MBS) økonomiske og sosiale reformer. I fjor tillot han blant annet kvinner å kjøre bil, gå på fotballkamper og jobbe i tradisjonelle mannsyrker.

Men kvinners rettigheter i Saudi-Arabia er fortsatt svært begrenset. Og MBS fikk kritikk for å være dobbeltmoralsk da kvinner som hadde aksjonert for retten til å kjøre bil ble arrestert to uker før forbudet ble opphevet.

