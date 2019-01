Jaromir Balda felte ved to tilfeller i 2017 trær over jernbanelinjen rundt 50 kilometer nord for Praha. To passasjertog kjørte rett inn i trærne, men ingen personer ble skadd.

71-åringen etterlot løpesedler på stedet der ytterliggående islamister hevdet å stå bak. De truet også med flere angrep i Tsjekkia. Hensikten var ifølge tiltalen å skape muslimfrykt i befolkningen.

Mandag ble Balda funnet skyldig og dømt til fire års fengsel. Retten påla ham også å gjennomgå psykiatrisk behandling.