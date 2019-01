Verste børsdag for Apple på sju år

Selskapet hadde på forhånd varslet markedet om at sviktende iPhone-salg, først og fremst i Kina, vil gå ut over selskapets inntekter.

Den sjeldne advarselen fra Apple sendte rystelser gjennom aksjemarkedene og bekreftet frykten blant investorer for at verdens nest største økonomi svekkes.

Det slo i sin tur inn på børsene i New York.

Rødt flagg

Onsdag skrev Apple-sjef Tim Cook til aksjonærene at selskapet venter en omsetning på om lag 730 milliarder dollar i fjerde kvartal av fjoråret. Det er 60 milliarder mindre enn det analytikere har spådd.

Da Wall Street åpnet torsdag morgen, falt Apple betraktelig. Ved stengetid endte selskapet med et fall på nær 10 prosent, verdier tilsvarende 642 milliarder kroner. Dermed er selskapets dårligste børsdag siden 2013 et faktum.

– En stund nå har det vært en tro i markedet på at dersom Apple gjør det bra, så gjør alle de andre det bra også. Derfor er advarselen fra Apple et rødt flagg for markedsanalytikere. Spørsmålet er om nedgangen er mer spesifikk for kun Apple, sier sjefanalytiker Neil Wilson i Markets.com.

Siden oktober har Apples børsverdi krympet med nesten 4.000 milliarder kroner, ifølge E24.

Næringskjede

Teknologikjempen Apple sitter på toppen av enorm næringskjede av teknologiselskaper som forsyner produksjonen, i både Europa, USA og Asia. Nesten alle rammes hardt av sviktende salg.

STMicroelectronics i Paris endte med et fall på nær 12 prosent, mens Broadcom Inc. i Silicon Valley falt nesten 9 prosent. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co tok seg opp til 0,03, etter å ha vært nede på 4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq endte med et fall på 3 prosent ved stengetid torsdag ettermiddag. Industriindeksen Dow Jones falt 2,8 prosent, mens den brede S&P 500 falt 2,5 prosent.