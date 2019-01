FBI: Vi kan ikke betale informatørene våre lenger

FBI gikk ut for nesten to uker siden og påpekte at nedstengningen fikk konsekvenser for arbeidet til agentene, men tirsdag var de svært konkrete i beskrivelsene, melder blant annet CNN.

Nedstengningen er inne i sin andre måned, og et tosifret antall anonyme FBI-ansatte har i et uvanlig utspill delt sine erfaringer om hvordan det har påvirket arbeidet deres. Rapporten ble lagt fram tirsdag.

FBI har mistet en rekke informanter som har infiltrert grupperinger som står sentralt i terroretterforskning. Og en egen prosjektgruppe som arbeider mot narkotikatrafikk mellom delstater har gått tom for midler.

Agenter har måttet trappe ned aktiviteten og byttet fra møter ansikt til ansikt til å snakke med kilder over telefon. Det mangler også midler til å betale tolker. En av spanerne som jobber «under cover » sier nedstengningen har gjort det umulig å drive som de pleier.

– Frykten er at våre fiender vet at de kan holde på uhindret, skriver vedkommende.

Den amerikanske statsapparatet er delvis nedstengt etter at president Donald Trump nektet å godta et budsjettforslag fra kongressen som ikke inkluderer 5,7 milliarder dollar til byggingen av en mur eller stålgjerde langs grensen mot Mexico.